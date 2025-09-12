Міфічна кішка, що пожирає овець, виявилася справжньою: тримала в страху людей майже 50 років

Йдеться про келлаську кішку, яку прозвали криптидом і підозрювали в масовому потрошінні домашньої худоби. Шотландці вважали, що ці дивні великі кішки відповідальні за смерть овець.

Келаська кішка отримала статус криптида і була названа на честь однойменного села Морей, де було зареєстровано кілька особин. Шотландці описували істоту, як велику, небезпечну і справжню напасть для овець. Тоді у людей було багато ідей про те, чим саме може бути істота: меланістична дика кішка, дика дикунка здичавіла, що має дивний вигляд, і навіть новий вид з адаптаціями, схожими на гепарда, пише IFLScience.

Кішка-криптид виявилася справжньою

Уперше про келлаських кішок стало відомо в 1980-х роках. Але ким же вони були насправді? У документальному фільмі 1986 року йшлося про викриття келласької кішки, в якому брали участь місцеві жителі, які зустрічали тварин і знаходили понівечені останки овець. Коли дослідники не змогли знайти однозначних відповідей, а мертві особини не змогли надати дорогоцінну кров, необхідну для аналізу та остаточного встановлення особи, вченим довелося спіймати живих самок келласької кішки й вивчити зразки.

Результати показали, що келлаські кішки насправді — гібрид європейських диких кішок (Felis silvestris), що мешкають у дикій природі Шотландії, і домашньої кішки. На той час люди не були впевнені, що ці два представники сімейства котячих взагалі могли створити гібрид, оскільки вони не є близькоспорідненими. Однак результати показують, що на той час такі гібриди ставали все більш поширеними.

Чи варто побоюватися келласької кішки?

Дослідження 2023 року виявило цікаву тенденцію в появі гібридів диких і домашніх кішок. Дані вказують, що ці два види жили пліч-о-пліч близько 2000 років, але почали схрещуватися лише близько 70 років тому.

З цього моменту гібридизація між цими двома видами, мабуть, стала частішою, що пояснює, чому в 1980-х роках люди бачили незнайомих їм істот. Однак це не пояснює загибель овець, оскільки кішці розміром з келлаську кішку було б важко впоратися навіть з молодою вівцею. Крім того, дикі кішки також не здатні вбивати овець, а тому малоймовірно, що на це здатен гібрид дикої та домашньої кішки.

Чи варто нам побоюватися келласької кішки? За словами дослідників, варто, але не з тих причин, з яких люди боялися їх у 1980-х роках. Вчені попереджають, що ці гібридні зграї загрожують призвести до вимирання європейської дикої кішки в Шотландії через генетичне затоплення.

Наразі вважається, що в Шотландії немає жодної кішки, як у дикій природі, так і в неволі, у ДНК якої не було б тієї чи іншої міри впливу домашніх кішок.

