Выход в космос активирует в ДНК астронавтов "темный геном": клетки попадают в "спираль смерти"

Исследователи обнаружили, что стволовые клетки человека постоянно подвергаются стрессу в условиях микрогравитации космоса. Это, как считают ученые, активируют скрытые древние участки ДНК, известные как “темный геном”.

Группа исследователей под руководством директора Института стволовых клеток Стэнфорда Катрионы Джеймисон впервые использовала устройство размером с мобильный телефон на борту Международной космической станции (МКС). В результате им удалось наблюдать за поведением стволовых клеток человека в космосе, пишет Futurism.

Поведение клеток человека в космосе

Результаты ученых показывают, что стволовые клетки костного мозга, полученные от пациентов, перенесших операцию по замене тазобедренного сустава, старели на борту МКС быстрее, чем образцы на Земле. Это, как считают ученые, может ухудшить способность астронавтов к регенерации на орбите.

Авторы исследования отмечают, что это открытие является весьма отрезвляющим и подкрепляет растущее количество доказательств того, что космическая радиация и микрогравитация могут быть связаны с целым рядом риска для здоровья. Более того, открытие представляет собой еще один фактор риска, влияющий на планы человечества проводить больше времени в дальних космических путешествиях.

Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что пребывания в условиях микрогравитации может привести к ряду проблем, в том числе:

потере костной массы;

снижению когнитивных способностей;

ухудшению зрения.

Пребывание в космосе активирует "темный геном"

По словам Джеймисон, в космосе стволовые клетки теряют свою способность к обновлению и регенерации. Именно поэтому важно изучать состояние стволовых клеток и понять, кто, скорее всего, сможет выдержать суровые условия космоса.

Этот процесс, как показывает исследование, ускоряет "темный геном", присущий нашей ДНК, оставленный ретровирусами, которые проникли в геномы человека тысячи лет назад и составляют около 55% нашей ДНК.

По сути, они загоняют стволовые клетки в смертельную спираль – клетки становятся перегруженными и стареют слишком быстро. К счастью, теперь, когда ученые выявили проблему, ученые уже работают над клиническими испытаниями препаратов, способных подавить этот процесс старения.

Отметим, что исследование также показало, что стволовые клетки могут восстанавливаться после возвращения на Землю. Это, как считают ученые, позволит астронавтам нейтрализовать пагубное воздействие микрогравитации.

Ученые также полагают, что эти "контромеры" также могут "ускорить темпы" исследования рака, а значит, что защита здоровья астронавтов может привести к положительным результатам и для пациентов на Земле.

