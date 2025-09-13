Вихід у космос активує в ДНК астронавтів "темний геном": клітини потрапляють у "спіраль смерті"

Дослідники виявили, що стовбурові клітини людини постійно зазнають стресу в умовах мікрогравітації космосу. Це, як вважають учені, активує приховані стародавні ділянки ДНК, відомі як "темний геном".

Група дослідників під керівництвом директорки Інституту стовбурових клітин Стенфорда Катріони Джеймісон уперше використала пристрій розміром із мобільний телефон на борту Міжнародної космічної станції (МКС). У результаті їм вдалося спостерігати за поведінкою стовбурових клітин людини в космосі, пише Futurism.

Поведінка клітин людини в космосі

Результати вчених показують, що стовбурові клітини кісткового мозку, отримані від пацієнтів, які перенесли операцію із заміни тазостегнового суглоба, старіли на борту МКС швидше, ніж зразки на Землі. Це, як вважають учені, може погіршити здатність астронавтів до регенерації на орбіті.

Автори дослідження зазначають, що це відкриття є вельми протверезним і підкріплює зростаючу кількість доказів того, що космічна радіація і мікрогравітація можуть бути пов'язані з цілою низкою ризику для здоров'я. Ба більше, відкриття являє собою ще один фактор ризику, що впливає на плани людства проводити більше часу в далеких космічних подорожах.

Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що перебування в умовах мікрогравітації може призвести до низки проблем, зокрема:

втрати кісткової маси;

зниження когнітивних здібностей;

погіршення зору.

Перебування в космосі активує "темний геном"

За словами Джеймісон, у космосі стовбурові клітини втрачають свою здатність до оновлення та регенерації. Саме тому важливо вивчати стан стовбурових клітин і зрозуміти, хто, найімовірніше, зможе витримати суворі умови космосу.

Цей процес, як показує дослідження, прискорює "темний геном", притаманний нашій ДНК, залишений ретровірусами, що проникли в геноми людини тисячі років тому і становлять близько 55% нашої ДНК.

По суті, вони заганяють стовбурові клітини в смертельну спіраль — клітини стають перевантаженими та старіють занадто швидко. На щастя, тепер, коли вчені виявили проблему, вчені вже працюють над клінічними випробуваннями препаратів, здатних придушити цей процес старіння.

Зазначимо, що дослідження також показало, що стовбурові клітини можуть відновлюватися після повернення на Землю. Це, як вважають учені, дасть змогу астронавтам нейтралізувати згубний вплив мікрогравітації.

Вчені також вважають, що ці "контромери" також можуть "прискорити темпи" дослідження раку, а значить, що захист здоров'я астронавтів може призвести до позитивних результатів і для пацієнтів на Землі.

