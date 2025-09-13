Некогда чистая река окрасилась в оранжевый цвет: что сделало арктические воды токсичными

Исследователи обнаружили, что воды некогда живописной арктической реки были чистыми, но теперь стали мутными и токсичными. Ученые назвали основные причины, почему это произошло.

Река Салмон на Аляске протекает на многие километры через дикие леса, тундру и потрясающие горные долины. Некогда вода в этой реке была чистейшей и питала рыбу и других диких животных, но теперь ее воды стали мутными, оранжевыми и токсичными. Предполагается, что это изменение произошло из-за изменения климата и таяния вечной мерзлоты, пишет IFLScience.

Изменения, происходящие на Аляске не только меняют ландшафт, но также высвобождаю токсичные вещества, которые угрожают экосистемам, качеству воды, продовольственной безопасности и здоровью местных жителей.

Климат Аляски меняется

Вечная мерзлота – обширный слой промерзшей почвы и отложений. В замороженном состоянии вечная мерзлота заперла на тысячелетия органические, питательные и, к сожалению, загрязняющие вещества, в том числе и промышленные.

Увы, антропогенное изменение климата, усилившееся потепление в Арктике привело к таянию вечной мерзлоты, что привело к выбросу ранее накопленных загрязняющих веществ, в том числе токсинов и тяжелых металлов, непосредственно в ручьи и источники питьевой воды. В результате минимум 75 ручьев и рек на севере Аляски теперь имеют кислую среду с содержанием следов металлов.

Исследователи проанализировали пробы из основных притоков реки Салмон и обнаружили, что в 9 из 10 из них были превышены пороговые значения токсичности для водных организмов, установленные Агентством по охране окружающей среды США (EPA), по крайней мере по одному металлу. Эксперты считают, что эти токсины представляют угрозу для рыб и диких животных, которые являются кормом для местного населения. Более того, под угрозой оказалась питьевая вода.

Наблюдения показывают, что несколько притоков реки Салмон стали очень мутными и оранжевыми из-за отложений железа. Однако цвет реки не является показателем безопасности. Например, в визуально чистой воде реки Китлик в 2023 году ученые обнаружили превышение пороговых значений токсичности по таким металлам, как:

алюминий;

кадмий;

цинк.

Предполагается, что эти загрязнители образуются в результате выветривания сульфидных минералов – горных пород в талой вечной мерзлоте, реагирующих с кислородом и водой. Наблюдения показывают, что это явление становится все более распространенным в Арктике с угрожающей скоростью по мере таяния вечной мерзлоты в условиях изменения климата.

Токсичные металлы в реке Салмон

В реке Салмон наибольшую угрозу представляют три металла:

алюминий – икра рыб относительно устойчива к алюминию, но их жабры покрываются осадком, препятствующим кислородному обмену;

железо – разрушает среду обитания, а у рыб накопление этого металла на жабрах вызывает удушье;

кадмий – накопление на поверхности жабр рыб вытесняет кальций, что приводит к дыхательной недостаточности и нейротоксическим эффектам.

По словам исследователей, ситуация на Аляске – экологическая трагедия, а также социально-экономический удар. В реке Салмон исторически доминирует кета, которая является кормом для местных жителей и обеспечивает миллионы долларов для коммерческого рыболовства. С 1962 по 2023 год вылов лосося здесь составлял в среднем более 230 000 особей в год. Однако из-за широкомасштабного загрязнения улов значительно сократился в период с 2019 по 2020 год. Вылов лосося в 2024 году оказался самым низким за последние 60 лет.

Ученые не могут утверждать, что причиной снижения было отравление металлами, но сроки вызывают подозрения. Более того, в соседних реках, Алатна и Джон, также наблюдаются первые признаки загрязнения металлами. Таяние вечной мерзлоты может ускорить эти изменения, превращая все больше арктических рек в токсичные.

Если эти тенденции сохранятся, разрушительные последствия могут не ограничиться рыбой. Ожидается, что в дальнейшем также могут пострадать птицы и млекопитающие, питающиеся лососем.

