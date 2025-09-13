У минулому чиста річка забарвилася у помаранчевий колір: що зробило арктичні води токсичними

Дослідники виявили, що води колись мальовничої арктичної річки були чистими, але тепер стали каламутними й токсичними. Вчені назвали основні причини, чому це сталося.

Річка Салмон на Алясці протікає на багато кілометрів через дикі ліси, тундру і приголомшливі гірські долини. Колись вода в цій річці була найчистішою і живила рибу та інших диких тварин, але тепер її води стали каламутними, помаранчевими та токсичними. Припускають, що ця зміна сталася через зміну клімату і танення вічної мерзлоти, пише IFLScience.

Зміни, що відбуваються на Алясці, не тільки змінюють ландшафт, а й вивільняють токсичні речовини, які загрожують екосистемам, якості води, продовольчій безпеці та здоров'ю місцевих жителів.

Клімат Аляски змінюється

Вічна мерзлота — великий шар промерзлого ґрунту і відкладень. У замороженому стані вічна мерзлота замкнула на тисячоліття органічні, поживні та, на жаль, забруднювальні речовини, зокрема й промислові.

На жаль, антропогенна зміна клімату, потепління в Арктиці, що посилилося, призвело до танення вічної мерзлоти, що спричинило викид раніше накопичених забруднювальних речовин, зокрема токсинів і важких металів, безпосередньо в струмки й джерела питної води. У результаті щонайменше 75 струмків і річок на півночі Аляски тепер мають кисле середовище з вмістом слідів металів.

Дослідники проаналізували проби з основних приток річки Салмон і виявили, що в 9 з 10 з них були перевищені порогові значення токсичності для водних організмів, встановлені Агентством з охорони навколишнього середовища США (EPA), принаймні за одним металом. Експерти вважають, що ці токсини становлять загрозу для риб і диких тварин, які є кормом для місцевого населення. Ба більше, під загрозою опинилася питна вода.

Спостереження показують, що кілька приток річки Салмон стали дуже каламутними й помаранчевими через відкладення заліза. Однак колір річки не є показником безпеки. Наприклад, у візуально чистій воді річки Кітлік 2023 року вчені виявили перевищення порогових значень токсичності за такими металами, як:

алюміній;

кадмій;

цинк.

Передбачається, що ці забруднювачі утворюються внаслідок вивітрювання сульфідних мінералів — гірських порід у талій вічній мерзлоті, що реагують із киснем і водою. Спостереження показують, що це явище стає дедалі поширенішим в Арктиці із загрозливою швидкістю в міру танення вічної мерзлоти в умовах зміни клімату.

Токсичні метали в річці Салмон

У річці Салмон найбільшу загрозу становлять три метали:

алюміній — ікра риб відносно стійка до алюмінію, але їхні зябра покриваються осадом, що перешкоджає кисневому обміну;

залізо — руйнує середовище проживання, а в риб накопичення цього металу на зябрах викликає задуху;

кадмій — накопичення на поверхні зябер риб витісняє кальцій, що призводить до дихальної недостатності та нейротоксичних ефектів.

За словами дослідників, ситуація на Алясці — екологічна трагедія, а також соціально-економічний удар. У річці Салмон історично домінує кета, яка є кормом для місцевих жителів і забезпечує мільйони доларів для комерційного рибальства. З 1962 по 2023 рік вилов лосося тут становив у середньому понад 230 000 особин на рік. Однак через широкомасштабне забруднення вилов значно скоротився в період з 2019 по 2020 рік. Вилов лосося у 2024 році виявився найнижчим за останні 60 років.

Вчені не можуть стверджувати, що причиною зниження було отруєння металами, але терміни викликають підозри. Ба більше, у сусідніх річках, Алатна і Джон, також спостерігаються перші ознаки забруднення металами. Танення вічної мерзлоти може прискорити ці зміни, перетворюючи все більше арктичних річок на токсичні.

Якщо ці тенденції збережуться, руйнівні наслідки можуть не обмежитися рибою. Очікується, що надалі також можуть постраждати птахи та ссавці, які харчуються лососем.

