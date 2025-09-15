Летом 2010 года в одном из районов Бруклина произошло нечто странное – местные пчелы неожиданно покраснели. Более того, исследование ульев показало, что они залиты ярко-красным, а не привычным янтарным медом.

15 лет назад, летом 2010 года, вскоре после того, как пчеловодство в Нью-Йорке было легализовано, в ульях района Ред-Хук в Бруклине произошло загадочное явление – повсюду начали летать ярко-красные пчелы. Более того, исследователи обнаружили, что их ульи были залиты красным, а не привычным янтарным медом. Что же стало причиной этой "кровавой бани"? Исследователи нашли ответ, пишет IFLScience.

Пчелы Бруклина неожиданно покраснели?

Пчеловоды Тим О’Нил, Гита Н. и Сериз Майо решили выяснить, что же происходит на самом деле. Они собрали образцы из ульев фермы Added Value Red Hook и отправили их в государственную пищевую лабораторию.

По словам О’Нила, они прибыли на пчелиную ферму и обнаружили, как в улей залетают ярко-красные, почти флуоресцентные пчелы влетали в улей, не осознавая, какую тревогу они вызывают у людей. Позже оказалось, что пчелы на самом деле не были красными, а лишь казались такими.

На самом деле пчелы лишь казались красными благодаря своим медовым зобам – специальным мешочкам, которые используются для хранения воды или нектара. Как оказалось, зобы пчел были до краев наполнены чем-то красным, просвечивающимся сквозь полупрозрачные экзоскелеты.

Пчеловоды не знали, что на самом деле происходит, но у Дэвида Селинга была теория: он считал, что дело в фабрике, где выращивали ярко-красные коктейльные вишни.

Почему мед пчел окрасился в красный цвет?

Результаты лабораторных исследований похоже подтвердили теорию Селинга. Данные указывают на то, что образцы меда содержат красный 40 – пищевой краситель, используемый для изготовления коктейльных вишен. Исследователи предположили, что каким-то образом пчелы смогли добраться до ягод или сиропа, в котором они хранятся, и устроили пир.

Эо не слишком удивило ученых, так как вишни полны кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы – быстрого и легкого источника пищи в сравнении с ежедневными перелетами от цветка к цветку в поисках сладкого нектара.

По словам О’Нила, большинство людей представляют жизнь пчел весьма размеренной – они медленно перелетают с цветка на цветок в поисках нектара. Однако реальность совсем друга – на самом деле пчелы находятся в постоянной борьбе за выживание, сталкиваясь с целым легионом врагов.

Поэтому, когда медоносные пчелы находят источник высококонцентрированной пищи, например, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, используемый для производства коктейльных вишен, они не задумываются над тем, является ли он натуральными и безопасным. Они воспринимают его как шанс дожить до следующего года.

Пчеловоды также отмечают, что подобные истории становятся все более распространенными. В последние годы все чаще появляются сообщения о том, что мед в ульях окрашивается в синий или зеленый цвет, а порой даже приобретает вкус мяты.

