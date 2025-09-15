15 років тому бджоли в Брукліні несподівано почервоніли: чому їхній мед став яскраво-червоним (відео)

Влітку 2010 року в одному з районів Брукліну сталося щось дивне — місцеві бджоли несподівано почервоніли. Ба більше, дослідження вуликів показало, що вони залиті яскраво-червоним, а не звичним бурштиновим медом.

15 років тому, влітку 2010 року, незабаром після того, як бджільництво в Нью-Йорку було легалізовано, у вуликах району Ред-Гук у Брукліні сталося загадкове явище — всюди почали літати яскраво-червоні бджоли. Ба більше, дослідники виявили, що їхні вулики були залиті червоним, а не звичним бурштиновим медом. Що ж стало причиною цієї "кривавої бані"? Дослідники знайшли відповідь, пише IFLScience.

Бджоли Брукліну несподівано почервоніли?

Бджолярі Тім О'Ніл, Гіта Н. і Серіз Майо вирішили з'ясувати, що ж відбувається насправді. Вони зібрали зразки з вуликів ферми Added Value Red Hook і відправили їх до державної харчової лабораторії.

За словами О'Ніла, вони прибули на бджолину ферму і виявили, як у вулик залітають яскраво-червоні, майже флуоресцентні бджоли, які влітали у вулик, не усвідомлюючи, яку тривогу вони викликають у людей. Пізніше виявилося, що бджоли насправді не були червоними, а лише здавалися такими.

Насправді бджоли лише здавалися червоними завдяки своїм медовим зобам — спеціальним мішечкам, які використовуються для зберігання води або нектару. Як виявилося, зоби бджіл були до країв наповнені чимось червоним, що просвічувалося крізь напівпрозорі екзоскелети.

Бджолярі не знали, що насправді відбувається, але у Девіда Селінга була теорія: він вважав, що справа у фабриці, де вирощували яскраво-червоні коктейльні вишні.

Чому мед бджіл забарвився в червоний колір?

Результати лабораторних досліджень схоже підтвердили теорію Селінга. Дані вказують на те, що зразки меду містять червоний 40 — харчовий барвник, який використовують для виготовлення коктейльних вишень. Дослідники припустили, що якимось чином бджоли змогли дістатися до ягід або сиропу, в якому вони зберігаються, і влаштували бенкет.

Це не надто здивувало вчених, оскільки вишні сповнені кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози — швидкого та легкого джерела їжі, як порівняти зі щоденними перельотами від квітки до квітки в пошуках солодкого нектару.

За словами О'Ніла, більшість людей уявляють життя бджіл вельми розміреним — вони повільно перелітають з квітки на квітку в пошуках нектару. Однак реальність зовсім інша — насправді бджоли перебувають у постійній боротьбі за виживання, стикаючись із цілим легіоном ворогів.

Тому, коли медоносні бджоли знаходять джерело висококонцентрованої їжі, наприклад, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, що використовується для виробництва коктейльних вишень, вони не замислюються над тим, чи є він натуральними й безпечним. Вони сприймають його як шанс дожити до наступного року.

Бджолярі також зазначають, що подібні історії стають дедалі поширенішими. Останніми роками дедалі частіше з'являються повідомлення про те, що мед у вуликах забарвлюється в синій або зелений колір, а часом навіть набуває смаку м'яти.

