Сам провел раскопки и скрыл уникальный клад: на Закарпатье схватили "черного археолога" (фото)

42-летний украинец попытался продать находки, которые принадлежали бронзовым кельтам. Еще более уникальным клад делает то, что он был помещен в керамический сосуд.

Житель Ужгорода проводил незаконные раскопки на памятнике археологии, внесенном в госреестр. В феврале 2025 года ему удалось обнаружить 11 фрагментов горшка, в который были сложены четыре бронзовых топора-кельтов. Об этом 15 сентября сообщили в Офисе генерального прокурора.

Поняв, что в его руках — настоящий клад, мужчина решил не сообщать о находке. Вместо этого он попытался продать уникальную находку, датированную ориентировочно XII-IX вв. до н.э., на одном из интернет-аукционов.

Однако замысел потерпел провал, когда лот обнаружили представители Национального музея истории Украины. Совместно с правоохранителями им удалось не допустить незаконную продажу.

"Как подтверждено специалистами, находки являются сокровищем археологической культуры Гава-Голиграды, которая существовала в период финала позднего бронзового века — в начале раннего железного века. Она была распространена от Верхнего Поднестровья и Попрутья до северо-восточной части Карпатской котловины в бассейне Верхней Тисы и датируется в пределах XII-IX вв. до н.э. А то, что клад найден в керамическом сосуде, придает ему еще большей уникальности", — передала пресс-служба.

В ведомстве рассказали, что находки изъяли и передали на хранение музею, а "черному археологу" инкриминируется незаконное проведение археологических разведок, раскопок на объекте археологического наследия и незаконное присвоение найденного клада, который имеет особую культурную ценность.

