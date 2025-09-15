Сам провел раскопки и скрыл уникальный клад: на Закарпатье схватили "черного археолога" (фото)
42-летний украинец попытался продать находки, которые принадлежали бронзовым кельтам. Еще более уникальным клад делает то, что он был помещен в керамический сосуд.
Житель Ужгорода проводил незаконные раскопки на памятнике археологии, внесенном в госреестр. В феврале 2025 года ему удалось обнаружить 11 фрагментов горшка, в который были сложены четыре бронзовых топора-кельтов. Об этом 15 сентября сообщили в Офисе генерального прокурора.
Поняв, что в его руках — настоящий клад, мужчина решил не сообщать о находке. Вместо этого он попытался продать уникальную находку, датированную ориентировочно XII-IX вв. до н.э., на одном из интернет-аукционов.
Однако замысел потерпел провал, когда лот обнаружили представители Национального музея истории Украины. Совместно с правоохранителями им удалось не допустить незаконную продажу.
"Как подтверждено специалистами, находки являются сокровищем археологической культуры Гава-Голиграды, которая существовала в период финала позднего бронзового века — в начале раннего железного века. Она была распространена от Верхнего Поднестровья и Попрутья до северо-восточной части Карпатской котловины в бассейне Верхней Тисы и датируется в пределах XII-IX вв. до н.э. А то, что клад найден в керамическом сосуде, придает ему еще большей уникальности", — передала пресс-служба.
В ведомстве рассказали, что находки изъяли и передали на хранение музею, а "черному археологу" инкриминируется незаконное проведение археологических разведок, раскопок на объекте археологического наследия и незаконное присвоение найденного клада, который имеет особую культурную ценность.
Напомним, 15 сентября на Киевщине прогремел взрыв. По данным полиции, сдетонировал неизвестный предмет неподалеку мусорного бака. 57-летняя женщина скончалась на месте, раненого мужчину госпитализировали.
В ГПСУ сообщили, что 33-летний львовянин пытался выехать в Словакию с фальшивым паспортом. Мужчина притворялся иностранцем и разговаривал с пограничниками на английском языке.