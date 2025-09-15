Сам провів розкопки і приховав унікальний скарб: на Закарпатті схопили "чорного археолога" (фото)

42-річний українець спробував продати знахідки, які належали бронзовим кельтам. Ще більш унікальним скарб робить те, що він був поміщений у керамічну посудину.

Мешканець Ужгорода проводив незаконні розкопки на пам’ятці археології, внесеній до держреєстру. У лютому 2025 року йому вдалося виявити 11 фрагментів горщика, в який були складені чотири бронзові сокири-кельтів. Про це 15 вересня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зрозумівши, що в його руках — справжній скарб, чоловік вирішив не повідомляти про знахідку. Натомість він спробував продати унікальну знахідку, датовану орієнтовно XII–IX ст. до н.е., на одному з інтернет-аукціонів.

Однак задум зазнав провалу, коли лот виявили представники Національного музею історії України. Спільно з правоохоронцями їм вдалася не допустити незаконний продаж.

"Як підтверджено фахівцями, знахідки є скарбом археологічної культури Ґава-Голігради, яка існувала в період фіналу пізнього бронзового віку – на початку раннього залізного віку. Вона була поширена від Верхнього Подністров’я та Попруття до північно-східної частині Карпатської котловини у басейні Верхньої Тиси та датується в межах XII–IX ст. до н.е. А те, що скарб знайдено у керамічній посудині, додає йому ще більшої унікальності", — передала пресслужба.

У відомстві розповіли, що знахідки вилучили й передали на зберігання музею, а "чорному археологу" інкриміновано незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок на об'єкті археологічної спадщини та незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу культурну цінність.

