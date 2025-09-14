Українець намагався виїхати з України з фальшивим паспортом Саудівської Аравії (фото)

Порушника піймали на Закарпатті. Коли прикордонники його затримали із фальшивими документами, він пропонував 100 тисяч гривень хабаря.

Кордон 33-річний львів’янин намагався перетнути у пункті пропуску Малий Березний та виїхати у Словаччину, повідомляють у Держприкордонслужбі.

Прикордонники розповіли, що спочатку чоловік удавав іноземця й розмовляв англійською, а коли його зловили на брехні – дістав справжній паспорт громадянина України.

Чоловіка затримали, коли він запропонував хабар прикордонникам Фото: ДПСУ

Намагаючись уникнути відповідальності, він пропонував прикордонникам 100 тисяч гривень хабаря – інспекторка відмовилася та викликала поліцію.

Справжній паспорт порушника Фото: ДПСУ

Порушник розповів, що підроблений паспорт за 550 доларів отримав із Саудівської Аравії, де живе його батько. Чоловік планував у такий спосіб виїхати до родичів у Бельгію.

Чоловік намагався виїхати до Словаччини по підробному паспорту Саудівської Аравії Фото: ДПСУ

Натомість за використання фальшивого документа та пропозицію хабаря йому загрожує кримінальна відповідальність.

