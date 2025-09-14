Украинец пытался выехать из Украины с фальшивым паспортом Саудовской Аравии (фото)

Нарушителя поймали на Закарпатье. Когда пограничники его задержали с фальшивыми документами, он предлагал 100 тысяч гривен взятки.

Границу 33-летний львовянин пытался пересечь в пункте пропуска Малый Березный и выехать в Словакию, сообщают в Госпогранслужбе.

Пограничники рассказали, что сначала мужчина притворялся иностранцем и разговаривал на английском, а когда его поймали на лжи — достал настоящий паспорт гражданина Украины.

Пытаясь избежать ответственности, он предлагал пограничникам 100 тысяч гривен взятки — инспектор отказалась и вызвала полицию.

Нарушитель рассказал, что поддельный паспорт за 550 долларов получил из Саудовской Аравии, где живет его отец. Мужчина планировал таким образом выехать к родственникам в Бельгию.

Зато за использование фальшивого документа и предложение взятки ему грозит уголовная ответственность.

