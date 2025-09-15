Прорыв в лечении травм спинного мозга: ученые успешно вылечили сломанные позвоночники

В новом исследовании ученым удалось восстановить функции позвоночника с перерезанным спинным мозгом. Результаты новой работы, как считают ученые, открывают путь к разработке метода лечения травм спинного мозга.

К сожалению, в настоящее время не существует способа полностью обратить вспять повреждения и паралич, возникающие в результате травмы спинного мозга. Одним из наибольших препятствий, по словам ученых, является гибель нейронов и невозможность их восстановления в зоне повреждения, пишет Popular Science.

Восстановление перерезанного спинного мозга

По словам исследователей, только в США травма спинного мозга, затронула значительное число людей – по оценкам, от 255 000 до 383 000. К сожалению, сегодня не существует методов лечения подобных травм, однако результаты нового исследования вселяют надежду.

В новом исследовании ученые разработали биомедицинскую конструкцию, обеспечившую впечатляющее функциональное восстановление лабораторных крыс с перерезанным спинным мозгом. Команда подробно описала свой успех в исследовании, опубликованном в журнале Advanced Healthcare Materials.

В ходе исследования ученые создали каркас с крошечными каналами, который после был заселен клетками-предшественниками спинномозговых нейронов (sNPC) — клетками, способными размножаться и превращаться в различные типы клеток.

По словам первого автора статьи, инженера-механика Гебума Хана, они с коллегами использовали напечатанные на 3D-принтере каналы каркаса для управления ростом стволовых клеток, что обеспечивает рост новых нервных волокон в желаемом направлении. В результате им удалось создать релейную систему, которая при размещении в спинном мозге обходит поврежденную область.

Функциональное восстановление транссецированных крыс после трансплантации органоидных каркасов, напечатанных на 3D-принтере Фото: Advanced Healthcare Materials

Прорыв в лечении травм позвоночника

Хан с коллегами трансплантировали каркасы крысам с перерезанным спинным мозгом. Результаты показали, что клетки sNPC превратились в нейроны и своими волокнами протянулись вверх и вниз по спинному мозгу, соединившись с исходными нейронами животных. Более того, со временем исследователи наблюдали полное слияние новых нейронов с тканью спинного мозга.

По словам соавтора исследования и нейрохирурга из Университета Миннесоты Энн Парр, результаты исследования демонстрируют, что регенеративная медицина открыла новую эру в исследованиях травм спинного мозга. Ученые также с нетерпением ждут возможности исследовать будущий потенциал нового "мини-спинного мозга" для клинического применения.

Это достижение еще далеко от полного восстановления позвоночника у людей, однако это явный позитивный шаг на пути к окончательному заживлению травм спинного мозга.

