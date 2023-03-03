Вылечить паралич. Ученые приближаются к восстановлению поврежденного спинного мозга

Передовые методы лечения могут восстановить подвижность у людей с многолетними травмами спинного мозга.

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Травмы спинного мозга могут быть разрушительными, часто приводя к постоянному параличу и значительному снижению качества жизни. Однако исследователи работают над поиском способов устранения повреждений, вызванных травмами спинного мозга, и восстановления функций пострадавших. В их новом исследовании рассказывается о некоторых последних достижениях в области восстановления повреждений спинного мозга, пишет Inverse.

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Одним из перспективных направлений исследований является использование стволовых клеток для восстановления поврежденного спинного мозга. Стволовые клетки обладают способностью развиваться в различные типы клеток, и исследователи изучают возможности их использования для регенерации поврежденных тканей спинного мозга. В некоторых случаях было показано, что стволовые клетки улучшают двигательную функцию и даже приводят к отрастанию нервных волокон.

[ + – ] Люди с травмами спинного мозга могут получать электрическую стимуляцию с помощью электродов, которые хирургическим путем помещают рядом со спинным мозгом или прикрепляют к коже Фото: Shutterstock

Другой подход заключается в использовании электростимуляции для стимулирования регенерации нервов. Электростимуляция может помочь активировать спящие нервы и способствовать росту новых нервных волокон. Этот подход показал многообещающие результаты в исследованиях на животных и в настоящее время тестируется в клинических испытаниях.

Кроме того, исследователи изучают возможность использования генной терапии для стимулирования регенерации нервов. Генная терапия предполагает введение нового генетического материала в клетки для исправления генетических нарушений или содействия выздоровлению. В случае восстановления повреждений спинного мозга генная терапия может быть использована для стимулирования роста новых нервных волокон и улучшения функций.

Также ведутся разработки протезов и вспомогательных устройств, которые могут помочь людям с травмами спинного мозга восстановить некоторые функции. Эти устройства могут варьироваться от экзоскелетов, которые позволяют людям снова ходить, до имплантируемых устройств, которые могут стимулировать нервы и восстанавливать контроль над мочевым пузырем.

Хотя эти достижения многообещающи, предстоит еще много работы, чтобы полностью восстановить функции людей с травмами спинного мозга. Одна из проблем заключается в сложном характере травм спинного мозга, которые могут включать в себя повреждение множества типов клеток и структур. Кроме того, существуют важные этические и практические соображения, которые необходимо учитывать при использовании стволовых клеток, генной терапии и других современных методов лечения.

Несмотря на эти проблемы, прогресс, достигнутый в восстановлении повреждений спинного мозга, вдохновляет. При продолжении исследований и разработок возможно, что однажды мы сможем полностью устранить повреждения, вызванные травмами спинного мозга, и дать пострадавшим от них людям шанс на лучшее качество жизни.

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