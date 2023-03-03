Вилікувати параліч. Вчені наближаються до відновлення пошкодженого спинного мозку

Передові методи лікування можуть відновити рухливість у людей із багаторічними травмами спинного мозку.

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Травми спинного мозку можуть бути руйнівними, часто призводячи до постійного паралічу та значного зниження якості життя. Однак дослідники працюють над пошуком способів усунення пошкоджень, спричинених травмами спинного мозку, та відновлення функцій постраждалих. У їхньому новому дослідженні розповідається про деякі останні досягнення в галузі відновлення пошкоджень спинного мозку, пише Inverse.

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Одним із перспективних напрямів досліджень є використання стовбурових клітин для відновлення пошкодженого спинного мозку. Стовбурові клітини мають здатність розвиватися в різні типи клітин, і дослідники вивчають можливості їх використання для регенерації пошкоджених тканин спинного мозку. У деяких випадках було показано, що стволові клітини покращують рухову функцію і навіть призводять до відростання нервових волокон.

[ + – ] Люди з травмами спинного мозку можуть отримувати електричну стимуляцію за допомогою електродів, які хірургічним шляхом поміщають поряд зі спинним мозком або прикріплюють до шкіри. Фото: Shutterstock

Інший підхід полягає у використанні електростимуляції для стимулювання регенерації нервів. Електростимуляція може допомогти активувати сплячі нерви та сприяти зростанню нових нервових волокон. Цей підхід показав перспективні результати в дослідженнях на тваринах і в даний час тестується в клінічних випробуваннях.

Крім того, дослідники вивчають можливість використання генної терапії для стимулювання регенерації нервів. Генна терапія передбачає введення нового генетичного матеріалу в клітини для виправлення генетичних порушень або сприяння одужанню. У разі відновлення ушкоджень спинного мозку генна терапія може бути використана для стимулювання зростання нових нервових волокон та покращення функцій.

Також ведуться розробки протезів та допоміжних пристроїв, які можуть допомогти людям із травмами спинного мозку відновити деякі функції. Ці пристрої можуть змінюватись від екзоскелетів, які дозволяють людям знову ходити, до пристроїв, що імплантуються, які можуть стимулювати нерви і відновлювати контроль над сечовим міхуром.

Хоча ці досягнення багатообіцяючі, ще багато роботи, щоб повністю відновити функції людей з травмами спинного мозку. Одна з проблем полягає в складному характері травм спинного мозку, які можуть включати пошкодження безлічі типів клітин і структур. Крім того, існують важливі етичні та практичні міркування, які необхідно враховувати при використанні стовбурових клітин, генної терапії та інших сучасних методів лікування.

Незважаючи на ці проблеми, прогрес, досягнутий у відновленні пошкоджень спинного мозку, надихає. При продовженні досліджень і розробок можливо, що ми зможемо повністю усунути ушкодження, викликані травмами спинного мозку, і дати постраждалим від них людям шанс на кращу якість життя.

Раніше Фокус писав про прорив у нейронній стимуляції. Під час дослідження вченим вдалося поставити на ноги 9 людей із хронічними травмами хребта.