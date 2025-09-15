Прорив у лікуванні травм спинного мозку: вчені успішно вилікували зламані хребти

У новому дослідженні вченим вдалося відновити функції хребта з перерізаним спинним мозком. Результати нової роботи, як вважають вчені, відкривають шлях до розробки методу лікування травм спинного мозку.

На жаль, наразі не існує способу повністю повернути назад ушкодження і параліч, що виникають унаслідок травми спинного мозку. Однією з найбільших перешкод, за словами вчених, є загибель нейронів і неможливість їхнього відновлення в зоні пошкодження, пише Popular Science.

Відновлення перерізаного спинного мозку

За словами дослідників, тільки в США травма спинного мозку торкнулася значної кількості людей — за оцінками, від 255 000 до 383 000. На жаль, сьогодні не існує методів лікування подібних травм, проте результати нового дослідження вселяють надію.

У новому дослідженні вчені розробили біомедичну конструкцію, що забезпечила напрочуд функціональне відновлення лабораторних щурів із перерізаним спинним мозком. Команда детально описала свій успіх у дослідженні, опублікованому в журналі Advanced Healthcare Materials.

Під час дослідження вчені створили каркас із крихітними каналами, який потім був заселений клітинами-попередниками спинномозкових нейронів (sNPC) — клітинами, здатними розмножуватися і перетворюватися на різні типи клітин.

За словами першого автора статті, інженера-механіка Гебума Хана, вони з колегами використовували надруковані на 3D-принтері канали каркаса для управління ростом стовбурових клітин, що забезпечує ріст нових нервових волокон у бажаному напрямку. У результаті їм вдалося створити релейну систему, яка під час розміщення в спинному мозку обходить пошкоджену ділянку.

Функціональне відновлення транссекованих щурів після трансплантації органоїдних каркасів, надрукованих на 3D-принтері Фото: Advanced Healthcare Materials

Прорив у лікуванні травм хребта

Хан з колегами трансплантували каркаси щурам з перерізаним спинним мозком. Результати показали, що клітини sNPC перетворилися на нейрони й своїми волокнами простяглися вгору і вниз спинним мозком, з'єднавшись з вихідними нейронами тварин. Ба більше, з часом дослідники спостерігали повне злиття нових нейронів із тканиною спинного мозку.

За словами співавторки дослідження та нейрохірургині з Університету Міннесоти Енн Парр, результати дослідження демонструють, що регенеративна медицина відкрила нову еру в дослідженнях травм спинного мозку. Вчені також з нетерпінням чекають можливості дослідити майбутній потенціал нового "міні-спинного мозку" для клінічного застосування.

Це досягнення ще далеке від повного відновлення хребта у людей, однак це явний позитивний крок на шляху до остаточного загоєння травм спинного мозку.

