Самое уродливое животное в мире славится обаянием: носит маску и поет соблазнительные песни

Исследователи рассказали об уникальной летучей мыши с невиданным ранее брачным ритуалом. Самцов этого вида заслуженно называют самыми уродливыми животными в мире, но они умеют быть обаятельными.

Когда профессору Берналю Родригесу-Эррере из Университета Коста-рики позвонили и сообщили о странных уродливых мышах в Сан-Рамоне, Коста-Рика, он не придал особого значения этому сообщению. По словам ученого, большинство людей считают всех летучих мышей уродливыми, а потому он отнесся к сообщению несерьезно. Как оказалось, речь шла об уникальном и редко встречающемся виде "соблазнителей в масках", также известного как морщинистолицая летучая мышь, пишет IFLScience.

Самая уродливая летучая мышь в мире

Профессор Родригес-Эррере не любит называть животных уродливыми, но признает, что в случае с морщинистолицой летучей мышью (Centurio senex), это весьма справедливо. Внешний вид этих животных привлекает внимание к их мордам, однако ученых также заинтересовало и поведение летучих мышей. В результате они решили продолжить исследование.

Уникальное поведение самых уродливых мышей в мире

В 2020 году ученые отправились в туманный лес Сан-Рамона и обнаружили множество самцов, сидящих вместе на относительно низко висящих ветвях. Исследователи неожиданно обнаружили то, что самки морщинистолицей летучей мыши считают весьма привлекательным – маску из кожи, которую используют самцы.

Наблюдения показали, что самцы собираются около 6 вечера и снова улетают в полночь и демонстрируют поведение, которое ранее никогда не наблюдалось. Их зажигательные выступления включали пение через кожную маску, и считается, что, поя через этот лоскут кожи, они могут изменять акустические свойства своего пения.

Ученые обнаружили, что летучие мыши издают уникальные вокализации, состоящие только из основной частоты, без гармонических обертонов, которые можно услышать у других листоносых летучих мышей. Помимо выявления этого уникального способа флирта, команда также смогла увидеть, что происходит, когда это приносит плоды.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Смитсоновского института тропических исследований при Ульманском университете Марко Чапуи, им с командой также впервые в истории удалось зафиксировать спаривание двух морщинистых летучих мышей.

Когда самка уже не могла сопротивляться очарованию самца, она присоединялась к сидящему на насесте самцу, и они быстро занялись своими делами, тем самым подтвердив гипотезу о том, что самцы прилетали на это место для привлечения самок.

