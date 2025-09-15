Найпотворніша тварина у світі славиться чарівністю: носить маску і співає спокусливі пісні

Дослідники розповіли про унікального кажана з небаченим раніше шлюбним ритуалом. Самців цього виду заслужено називають найпотворнішими тваринами у світі, але вони вміють бути чарівними.

Коли професору Берналю Родрігесу-Еррере з Університету Коста-ріки зателефонували й повідомили про дивних потворних кажанів у Сан-Рамоні, Коста-Рика, він не надав особливого значення цьому повідомленню. За словами вченого, більшість людей вважають усіх кажанів потворними, а тому він поставився до повідомлення несерйозно. Як виявилося, йшлося про унікальний і рідкісний вид "спокусників у масках", також відомий як зморшкуватолиций кажан, пише IFLScience.

Найпотворніший кажан у світі

Професор Родрігес-Еррере не любить називати тварин потворними, але визнає, що у випадку зі зморшкуватолицим кажаном (Centurio senex), це досить справедливо. Зовнішній вигляд цих тварин привертає увагу до їхніх морд, проте вчених також зацікавила і поведінка кажанів. У результаті вони вирішили продовжити дослідження.

Унікальна поведінка найпотворніших мишей у світі

У 2020 році вчені вирушили до туманного лісу Сан-Рамона і виявили безліч самців, які сидять разом на гілках, що висять відносно низько. Дослідники несподівано виявили те, що самки зморшкуватолицього кажана вважають вельми привабливим — маску зі шкіри, яку використовують самці.

Спостереження показали, що самці збираються близько 6 вечора і знову відлітають опівночі та демонструють поведінку, яку раніше ніколи не спостерігали. Їхні запальні виступи включали спів через шкірну маску, і вважається, що, співаючи через цей клапоть шкіри, вони можуть змінювати акустичні властивості свого співу.

Вчені виявили, що кажани видають унікальні вокалізації, що складаються тільки з основної частоти, без гармонійних обертонів, які можна почути в інших листоносих кажанів. Крім виявлення цього унікального способу флірту, команда також змогла побачити, що відбувається, коли це приносить плоди.

За словами співавтора дослідження, наукового співробітника Смітсонівського інституту тропічних досліджень при Ульманському університеті Марко Чапуї, їм із командою також уперше в історії вдалося зафіксувати спарювання двох зморшкуватих кажанів.

Коли самка вже не могла чинити опір зачаруванню самця, вона приєднувалася до самця, що сидів на сідалі, і вони швидко зайнялися своїми справами, тим самим підтвердивши гіпотезу про те, що самці прилітали на це місце для залучення самок.

