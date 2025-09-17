У змей, кошек и гусей есть нечто общее: в определенных обстоятельствах издают один и тот же звук

Исследователи назвали звук, который многие животные издают, когда чувствуют себя неловко или в опасности. Любопытно, что этот защитный механизм наблюдается у кошек, змей и даже гусей.

Разъяренная кошка, испуганная змея и семья гусей, к которой приблизились слишком близко, издадут один и тот же звук: резкое, сердитое шипение. От рептилий и млекопитающих до некоторых птиц, шипение встречается во всем животном мире. Но почему так много разных существ издают один и тот же звук, кто его издает и почему это обычно предупреждение? Ученые нашли ответ, пишет IFLScience.

Самый распространенный защитный сигнал

Шипение – самый распространенный предупреждающий звук среди позвоночных и он поразительно похоже звучит у разных животных, независимо от размера тела или вида. Исследователи также обнаружили, что шипение, относящееся к дыхательным звукам, у позвоночных производится с помощью дыхательной системы.

Известно, что змеи издают шипение, выдыхая и вдыхая воздух с силой через голосовую щель – трубчатую структуру, расположенную у основания рта и соединяющаяся с трахеей, а затем с легким. Хотя змеи всегда используют голосовую щель для дыхания, именно сила движения воздуха создает шипящий звук, когда змея пытается сказать вам "отстаньте".

Любопытно, что кошки также используют похожий механизм, выталкивая воздух и суженых дыхательных путей. Гуси также используют этот механизм, выдыхая воздух через клюв. В то же время насекомые, не обладающие такой способностью, например, мадагаскарский шипящий таракан (Gromphadorhina portentosa), шипят с помощью дыхалец. Эти миниатюрные крошечные кружочки парами проходят по всей длине тела таракана и выполняют функцию ноздрей – в результате тараканы также используют выдыхание воздуха для создания характерного шипящего звука.

Почему животные шипят?

Понятно, что многие виды животных на Земле способны шипеть, но почему они это делают? Подавляющее большинство шипящих животных издают этот звук в качестве защиты, чтобы отпугнуть потенциальную угрозу и казаться крупнее.

У исследователей нет точного ответа, но некоторые подозревают, что кошки на самом деле развили шипение, чтобы подражать змеям. Кошачьи, как известно, обитают на пяти континентах Земли, в то время как змеи – на всех континентах, кроме Антарктиды. Простыми словами, эти два вида имеют множество пересекающихся ареалов обитания. Также считается, что змеи появились более 100 миллионов лет назад, в то время как общий предок всех кошачьих, как полагают, жил всего 10-12 миллионов лет назад.

Исследования показывают, что у кошек и змей действительно есть общий предок – он жил на планете около 300 миллионов лет назад. Оба вида, как считают ученые, произошли от группы амниот (Amniota) – группы конечностей позвоночных, включающей всех современных рептилий, птиц и млекопитающих. Эта группа разветвилась на синапсиды (Synapsida), к которым относятся все современные млекопитающие, и завропсиды (Sauropsida), ветвь рептилий. Но на этом их генетическая связь заканчивается.

В 2024 году ученые изучили змей и пришли к выводу, что для них шипение не просто защитная реакция. Процесс также значительно увеличивает среднюю скорость метаболизма и потерю воды, что негативно сказывается на здоровье человека.

