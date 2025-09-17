У змій, котів і гусей є дещо спільне: за певних обставин видають один і той самий звук

Дослідники назвали звук, який багато тварин видають, коли почуваються ніяково або в небезпеці. Цікаво, що цей захисний механізм спостерігається у кішок, змій і навіть гусей.

Розлючена кішка, перелякана змія і сім'я гусей, до якої наблизилися надто близько, видадуть один і той самий звук: різке, сердите шипіння. Від рептилій і ссавців до деяких птахів, шипіння зустрічається в усьому тваринному світі. Але чому так багато різних істот видають один і той самий звук, хто його видає і чому це зазвичай попередження? Вчені знайшли відповідь, пише IFLScience.

Найпоширеніший захисний сигнал

Шипіння — найпоширеніший застережливий звук серед хребетних і він разюче схоже звучить у різних тварин, незалежно від розміру тіла або виду. Дослідники також виявили, що шипіння, яке належить до дихальних звуків, у хребетних виробляється за допомогою дихальної системи.

Відомо, що змії видають шипіння, видихаючи й вдихаючи повітря з силою через голосову щілину — трубчасту структуру, яка розташована біля основи рота і з'єднується з трахеєю, а потім із легенями. Хоча змії завжди використовують голосову щілину для дихання, саме сила руху повітря створює шиплячий звук, коли змія намагається сказати вам "відчепіться".

Цікаво, що кішки також використовують схожий механізм, виштовхуючи повітря і звужених дихальних шляхів. Гуси також використовують цей механізм, видихаючи повітря через дзьоб. Водночас комахи, які не мають такої здатності, наприклад, мадагаскарський шиплячий тарган (Gromphadorhina portentosa), шиплять за допомогою дихальців. Ці мініатюрні крихітні кружечки парами проходять по всій довжині тіла таргана та виконують функцію ніздрів — у результаті таргани також використовують видихання повітря для створення характерного шиплячого звуку.

Чому тварини шиплять?

Зрозуміло, що багато видів тварин на Землі здатні шипіти, але чому вони це роблять? Переважна більшість тварин, що шиплять, видають цей звук як захист, щоб відлякати потенційну загрозу і здаватися більшими.

У дослідників немає точної відповіді, але деякі підозрюють, що кішки насправді розвинули шипіння, щоб наслідувати змій. Котячі, як відомо, мешкають на п'яти континентах Землі, тоді як змії — на всіх континентах, крім Антарктиди. Простими словами, ці два види мають безліч ареалів проживання, що перетинаються. Також вважається, що змії з'явилися понад 100 мільйонів років тому, тоді як спільний предок усіх котячих, як вважають, жив лише 10-12 мільйонів років тому.

Дослідження показують, що у кішок і змій дійсно є спільний предок — він жив на планеті близько 300 мільйонів років тому. Обидва види, як вважають учені, походять від групи амніотів (Amniota) — групи кінцівок хребетних, до якої входять усі сучасні рептилії, птахи та ссавці. Ця група розгалузилася на синапсиди (Synapsida), до яких належать усі сучасні ссавці, і завропсиди (Sauropsida), гілку рептилій. Але на цьому їхній генетичний зв'язок закінчується.

У 2024 році вчені вивчили змій і дійшли висновку, що для них шипіння не просто захисна реакція. Процес також значно збільшує середню швидкість метаболізму і втрату води, що негативно позначається на здоров'ї людини.

