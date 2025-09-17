Рабочие обнаружили "римские бани" под сельским прудом: экспертиза расставила все точки (фото)
Рабочие в Южном Уэльсе (Великобритания) решили, что случайно раскопали остатки древнеримских бань возле пруда в деревне Роджерстон. Но эксперты быстро опровергли сенсационное заявление, назвав находку строительными плитами 1970-х годов, выброшенными на свалку.
Как сообщает Daily Star, во время работ по благоустройству сельского пруда команда наткнулась на каменные конструкции с четкой симметрией. Находка показалась подозрительно похожей на сооружения времен Римской империи, особенно учитывая то, что неподалеку расположены руины крепости Керлеон, где с І века базировался легион Legio II Augusta.
Сенсация или разочарование
Пораженные рабочие решили, что имеют дело с банями, которые могли существовать еще в первом веке. Но городской совет Ньюпорта после проверки заявил, что это лишь патио-плиты середины XX века.
"Нам жаль разочаровывать тех, кто надеялся на археологическую сенсацию, но эти камни опоздали для римлян примерно на 1900 лет", — пояснили в совете. Там подтвердили, что работы на месте не останавливались, ведь находка не имеет исторической ценности.
Исторический контекст
Крепость Керлеон, расположенная всего в шести милях от Роджерстона, в III веке нашей эры была одной из ключевых баз римских войск в Британии. Она вмещала более 5 тысяч солдат и включала казармы, госпиталь, склады и амфитеатр.
Местные жители предполагали, что находка около четырнадцати шлюзов могла быть связана с той военной базой. Однако проверка показала: пруд стал лишь удобным местом для утилизации стройматериалов в 1970-х.
Мнение правительства
Представитель правительства Уэльса подтвердил, что обо всех подобных находках следует сообщать для проверки.
"Мы с нетерпением ждем результатов любых будущих исследований в этом районе", — добавил он.
