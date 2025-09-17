Робітники виявили "римські лазні" під сільським ставком: експертиза розставила усі крапки (фото)

Робітники в Південному Уельсі (Велика Британія) вирішили, що випадково розкопали залишки давньоримських лазень біля ставка в селі Роджерстон. Але експерти швидко спростували сенсаційну заяву, назвавши знахідку будівельними плитами 1970-х років, викинутими на звалище.

Як повідомляє Daily Star, під час робіт зі впорядкування сільського ставка команда натрапила на кам’яні конструкції з чіткою симетрією. Знахідка здалася підозріло схожою на споруди часів Римської імперії, особливо з огляду на те, що неподалік розташовані руїни фортеці Керлеон, де з І століття базувався легіон Legio II Augusta.

Сенсація чи розчарування

Вражені робітники вирішили, що мають справу з лазнями, які могли існувати ще у першому столітті. Але міська рада Ньюпорта після перевірки заявила, що це лише патіо-плити середини XX століття.

Робітники вважали, що це залишки римських лазень Фото: Скриншот

"Нам шкода розчаровувати тих, хто сподівався на археологічну сенсацію, але ці камені запізнилися для римлян приблизно на 1900 років", – пояснили в раді. Там підтвердили, що роботи на місці не зупинялися, адже знахідка не має історичної цінності.

Історичний контекст

Фортеця Керлеон, розташована лише за шість миль від Роджерстона, у ІІІ столітті нашої ери була однією з ключових баз римських військ у Британії. Вона вміщувала понад 5 тисяч солдатів і включала казарми, госпіталь, склади та амфітеатр.

Місцеві мешканці припускали, що знахідка близько чотирнадцяти шлюзів могла бути пов’язана з тією військовою базою. Проте перевірка показала: ставок став лише зручним місцем для утилізації будматеріалів у 1970-х.

Місцева влада швидко спростувала це відкриття Фото: Скриншот

Думка уряду

Представник уряду Уельсу підтвердив, що про всі подібні знахідки слід повідомляти для перевірки.

"Ми з нетерпінням чекаємо на результати будь-яких майбутніх досліджень у цьому районі", – додав він.

