Названо животное, которому удалось пройти когнитивный тест с зефиром для детей: оно живет под водой

Исследователи обнаружили, что головоногие моллюски, а именно каракатицы, способны пройти зефирный тест, который изначально был ориентирован на детей. Это доказывает, что в их странном маленьком мозге происходит больше процессов, чем когда-либо предполагалось.

В 2021 году ученые провели эксперимент с каракатицами, предложив им пройти свою версию "зефирного теста". Результаты показали, что в мозге этих головоногих моллюском происходит больше процессов, чем мы когда-либо могли предположить, пишет Science Alert.

Стэнфордский зефирный эксперимент

Зефирный тест, также известный как Стэнфордский зефирный эксперимент, на самом деле довольно прост. В ходе эксперимента ребенка помещают в комнату с зефиром и говорят, что если он сможет не съесть зефир в течение 15 минут, ему дадут второй и разрешат съесть оба.

По мнению исследователей, эта способность откладывать удовлетворение демонстрирует когнитивные способности, такие как планирование будущего. Изначально этот тест использовали для изучения развития когнитивных способностей человека, в частности, того, в каком возрасте человек достаточно умен, чтобы отложить удовлетворение, если это означает лучший результат в будущем.

Поскольку тест невероятно простой, его можно адаптировать к животным. Очевидно, что не удастся сказать животному, что оно получит лучшее вознаграждение, если подождет. Однако можно научить его понимать, что лучшая еда будет впереди, если оно не съест лакомство, лежащее перед ним, сразу.

Некоторые приматы, как и собаки, могут откладывать удовлетворение, хотя и непоследовательно. Врановые также прошли тест на зефир.

Животные, прошедшие зефирный тест

В 2020 году каракатицы также смогли пройти тест на зефир. В ходе исследования ученые показали, что обыкновенная каракатица (Sepia officinalis) может воздержаться от утреннего приема крабового мяса, узнав, что на ужин им будет гораздо больше по душе – креветки.

По словам руководителя исследования, поведенческого эколога Александры Шнелл из Кембриджского университета, им было сложно определить, обусловлено ли это изменение поведения при поиске пищи в ответ на доступность добычи способностью к самоконтролю.

Поэтому ученые разработали еще один тест для шести обыкновенных каракатиц. Головоногих моллюсков поместили в специальный аквариум с двумя закрытыми камерами с прозрачными дверцами, чтобы животные могли наблюдать, что происходит внутри. В камерах находились закуски: в одной из них находился менее предпочтительный кусочек сырой королевской креветки, а в другой – гораздо более соблазнительная живая травяная креветка.

На дверях также были изображены символы, которые каракатицы предварительно были обучены распознавать. Например:

круг – дверь откроется немедленно;

треугольник – откроется через промежуток времени от 10 до 130 секунд;

квадрат – дверь остается закрытой на неопределенный срок (использовалась лишь в контрольной группе).

Отметим, что в тестовой группе креветка находилась за открытой дверцей, в то время как живая креветка была доступна лишь после некоторой задержки. Если каракатица хватала креветку, ее немедленно убирали. В то же время в контрольной группе креветка оставалась недоступной за дверцей с квадратным символом, которая не открывалась.

Результаты указывают на то, что все каракатицы в тестовой группе решили дождаться своей любимой пищи, но не стали этого делать в контрольной группе, где у них не было доступа к ней. Простыми словами, ученые обнаружили, что все каракатицы в данном исследовании были способны ждать лучшего вознаграждения и выдерживали задержки до 50-130 секунд, что сопоставимо с тем, что мы наблюдаем у позвоночных с крупным мозгом, таких как шимпанзе, вороны и попугаи.

Другой частью эксперимента была проверка эффективности обучения шести каракатиц. Им показывали два разных визуальных сигнала: серый и белый. Когда они приближались к одному из них, другой убирался из аквариума; если они делали "правильный" выбор, их поощряли лакомством.

Как только они научились ассоциировать квадрат с наградой, исследователи поменяли сигналы так, что другой квадрат стал сигналом награды. Интересно, что каракатицы, которые быстрее всех научились адаптироваться к этому изменению, также были теми, кто дольше ждал награды в виде креветки.

