Взрослая не по годам: крошечная косатка поймала тюленя, хотя должна была бы питаться молоком матери

На конкурсе “Фотограф года в океане 2025” представили невероятную фотографию, демонстрирующую, как молодая косатка выкладывается на полную, охотясь на обыкновенного тюленя. Наиболее любопытно то, что в этом возрасте большинство косаток все еще питаются материнским молоком.

Впечатляющий снимок был представлен фотографом Ифань Лином на конкурсе "Фотограф года в океане 2025". Фотография заняла второе место в категории "Дикая природа" и демонстрирует, что красота повсюду в морской среде, пишет IFLScience.

Победителем стал эксперт по макросъемке из Индонезии Юрий Иванов. На снимке-победителе изображены две "морские божьи коровки", изящно сидящие на кусочке коралла. В длину животные достигали всего около 3 миллиметров, что делает их одними из самых маленьких и очаровательных обитателей океана.

Морские божьи коровки Фото: Ocean Photographer Of The Year

По словам автора снимка, чтобы правильно скомпоновать кадр и осветить его, потребовалось немало терпения и точности. Результат предоставляет новый взгляд на подводную жизнь, который часто упускают из виду.

Другим удивительным победителем стало фото годовалого малыша косатки Бигга с обыкновенным тюленем в пасти. Любопытно, что в таком возрасте косатки, как правило, питаются молоком матери. Однако этот детеныш смог поймать добычу, что демонстрирует его мастерство и подчеркивает богатство моря Салиш, где популяция обыкновенных тюленей и косаток восстановилась благодаря Закону о защите морских млекопитающих 1972 года.

Отметим, что тема надежды также прослеживается и в некоторых других фотографиях, отмеченных наградами конкурса 2025 года. Среди достижений в области охраны природы третье место занял Тео Мейнье, на фотографии которого, сделанной на Мартинике, запечатлен осьминог, охраняющий свою икру.

Осьминог, защищающий свою икру Фото: Ocean Photographer Of The Year

Известно, что на Мартинике осьминоги становятся все более редкими из-за чрезмерного потребления человеком. В результате были созданы заповедники, способные предоставить животным убежище. Исследования показали, что репродуктивный процесс осьминогов деликатен во многих отношениях, так как самки некоторых видом откладывают икру, а также перестают питаться, медленно увядают и в конце концов умирают.

По словам ученых, причиной этого процесса является процесс, известный как "спираль смерти". Этот процесс давно озадачивает ученых, но в прошлом году им удалось выяснить, что именно приводит к этому печальному концу. Сложность размножения осьминогов также является одной из причин, по которой так сложно разводить осьминогов, помимо множества этических аргументов против этой практики.

