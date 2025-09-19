Доросла не по роках: крихітна косатка спіймала тюленя, хоча мала б харчуватися молоком матері
На конкурсі "Фотограф року в океані 2025" представили неймовірну фотографію, що демонструє, як молода косатка викладається на повну, полюючи на звичайного тюленя. Найцікавіше те, що в цьому віці більшість косаток все ще харчуються материнським молоком.
Дивовижний знімок був представлений фотографом Іфань Ліном на конкурсі "Фотограф року в океані 2025". Фотографія посіла друге місце в категорії "Дика природа" і демонструє, що краса всюди в морському середовищі, пише IFLScience.
Переможцем став експерт з макрозйомки з Індонезії Юрій Іванов. На знімку-переможці зображені дві "морські сонечка", що витончено сидять на шматочку корала. У довжину тварини досягали всього близько 3 міліметрів, що робить їх одними з найменших і найчарівніших мешканців океану.
За словами автора знімка, щоб правильно скомпонувати кадр і освітити його, знадобилося чимало терпіння і точності. Результат надає новий погляд на підводне життя, який часто не беруть до уваги.
Іншим дивовижним переможцем стало фото однорічного малюка косатки Бігга зі звичайним тюленем у пащі. Цікаво, що в такому віці косатки, як правило, харчуються молоком матері. Однак це дитинча змогло зловити здобич, що демонструє його майстерність і підкреслює багатство моря Саліш, де популяція звичайних тюленів і косаток відновилася завдяки Закону про захист морських ссавців 1972 року.
Зазначимо, що тема надії також простежується і в деяких інших фотографіях, відзначених нагородами конкурсу 2025 року. Серед досягнень у галузі охорони природи третє місце посів Тео Мейньє, на світлині якого, зробленій на Мартиніці, зображений восьминіг, що охороняє свою ікру.
Відомо, що на Мартиніці восьминоги стають дедалі рідкіснішими через надмірне споживання людиною. У результаті було створено заповідники, здатні надати тваринам притулок. Дослідження показали, що репродуктивний процес восьминогів делікатний з усіх боків, оскільки самки деяких видів відкладають ікру, а також перестають харчуватися, повільно в'януть і зрештою вмирають.
За словами вчених, причиною цього процесу є процес, відомий як "спіраль смерті". Цей процес давно спантеличує вчених, але минулого року їм вдалося з'ясувати, що саме призводить до цього сумного кінця. Складність розмноження восьминогів також є однією з причин, через яку так складно розводити восьминогів, крім безлічі етичних аргументів проти цієї практики.
