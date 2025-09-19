Доросла не по роках: крихітна косатка спіймала тюленя, хоча мала б харчуватися молоком матері

На конкурсі "Фотограф року в океані 2025" представили неймовірну фотографію, що демонструє, як молода косатка викладається на повну, полюючи на звичайного тюленя. Найцікавіше те, що в цьому віці більшість косаток все ще харчуються материнським молоком.

Дивовижний знімок був представлений фотографом Іфань Ліном на конкурсі "Фотограф року в океані 2025". Фотографія посіла друге місце в категорії "Дика природа" і демонструє, що краса всюди в морському середовищі, пише IFLScience.

Переможцем став експерт з макрозйомки з Індонезії Юрій Іванов. На знімку-переможці зображені дві "морські сонечка", що витончено сидять на шматочку корала. У довжину тварини досягали всього близько 3 міліметрів, що робить їх одними з найменших і найчарівніших мешканців океану.

Морські сонечка Фото: Ocean Photographer Of The Year

За словами автора знімка, щоб правильно скомпонувати кадр і освітити його, знадобилося чимало терпіння і точності. Результат надає новий погляд на підводне життя, який часто не беруть до уваги.

Іншим дивовижним переможцем стало фото однорічного малюка косатки Бігга зі звичайним тюленем у пащі. Цікаво, що в такому віці косатки, як правило, харчуються молоком матері. Однак це дитинча змогло зловити здобич, що демонструє його майстерність і підкреслює багатство моря Саліш, де популяція звичайних тюленів і косаток відновилася завдяки Закону про захист морських ссавців 1972 року.

Зазначимо, що тема надії також простежується і в деяких інших фотографіях, відзначених нагородами конкурсу 2025 року. Серед досягнень у галузі охорони природи третє місце посів Тео Мейньє, на світлині якого, зробленій на Мартиніці, зображений восьминіг, що охороняє свою ікру.

Восьминіг, що захищає свою ікру Фото: Ocean Photographer Of The Year

Відомо, що на Мартиніці восьминоги стають дедалі рідкіснішими через надмірне споживання людиною. У результаті було створено заповідники, здатні надати тваринам притулок. Дослідження показали, що репродуктивний процес восьминогів делікатний з усіх боків, оскільки самки деяких видів відкладають ікру, а також перестають харчуватися, повільно в'януть і зрештою вмирають.

За словами вчених, причиною цього процесу є процес, відомий як "спіраль смерті". Цей процес давно спантеличує вчених, але минулого року їм вдалося з'ясувати, що саме призводить до цього сумного кінця. Складність розмноження восьминогів також є однією з причин, через яку так складно розводити восьминогів, крім безлічі етичних аргументів проти цієї практики.

