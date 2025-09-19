Давление в глубоком океане способно раздавить тело человека: как здесь выживают животные

Мировой океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни. В самых глубоких точках океана давление настолько высоко, что буквально способно раздавить чело человека, но это не мешает жизни процветать в этих суровых условиях.

Related video

Хадальная зона не зря названа в честь Аида – греческого бога подземного мира. Она начинается на глубине 6000 метров под толщей воды и представляет собой мрачную глубоководную среду, которая является одним из самых смертоносных мест на планете. Еще одной опасностью является невероятное давление, способное раздавить человеческое тело в мгновение ока, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Одна из самых смертоносных сред на Земле

Несмотря на все эти опасности, в хадальной зоне все еще процветает жизнь. Например, предыдущие исследования уже показали, что на дне Марианской впадины рыбы-слизнееды способны процветать при давлении в 11000 атмосфер. Для сравнения, люди созданы для существования при давлении всего в одну атмосферу – поэтому на комфортно на уровне моря.

Одно из главных отличий между нами и улитками заключается в том, что в наших телах есть воздух, а у них его нет. Исследования показали, что под экстремальным давлением морской глубины воздушные карманы в наших легких, пазухах и ушах были бы смяты, однако существа, обитающие в хадальной зоне, в основном состоят из воды и желеобразного вещества. Это позволяет им поддерживать сбалансированный градиент давления с окружающей средой.

Любопытно, что на таких глубинах даже сама вода может прогибаться под тяжестью всей воды, находящейся над ней. В нормальных условиях молекулы воды образуют связи, позволяющие им выстраиваться в тетраэдрическую сеть, однако сильное давление может дестабилизировать эти связи и деформировать структуру, потенциально нарушая жизненно важные биологические процессы.

Как жизнь процветает под толщей воды

Чтобы противостоять столь сильному давлению, большинство рыб используют молекулу, известную как N-оксид триметиламина (ТМАО), которая укрепляет и стабилизирует водородные связи и предотвращает деформацию воды внутри водоемов. Кроме того, ТМАО помогает защищать и укреплять белки и ферменты, помогая им выдерживать огромное давление океанских глубин.

Ранее ученые также обнаружили, что уровень ТМАО у различных морских видов, как правило, коррелирует с глубиной обитания существ. Причем обитатели Хадальной зоны обладают самой высокой концентрацией этой жизненно важной молекулы. С другой стороны, считается, что другие соединения, известные как пьезолиты, способствуют укреплению клеточных мембран и защищают их от разрушения под действием глубоководного давления.

Ранее в этом году ученые также обнаружили, что большинство рыб, обитающих на глубине более 3000 метров, также имеют генетическую мутацию в гене rft1. Пока неясно, как именно это происходит, хотя считается, что измененный ген повышает эффективность транскрипции генетического материала, что, вероятно, имеет множество преимуществ для существ, живущих в условиях высокого давления.

Все эти адаптации, по словам ученых, в совокупности помогают некоторым видам рыб оставаться в своей стихии в океанских глубинах. С другой стороны, если эти существа поднимутся на поверхность, они столкнутся с проблемами из-за отсутствия давления.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили новый вид "гигантских" ракообразных.

Ранее Фокус писал о том, что на дне Тихого океана найден новый хищник: с бивнями и клешнями бродит по лесам на глубине 8000 м.