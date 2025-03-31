У всех жителей самой глубокой точки Тихого океана есть нечто общее: что-то заставляет их мутировать

Результаты нового исследования указывают на то, что все глубоководные рыбы адаптируются к некоторым из самых экстремальных условий на Земле — жизни в Марианской впадине. Ученые обнаружили у всех рыб уникальные мутации.

Related video

Об этом пишет Live Science.

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы проанализировать эволюцию рыб, обитающих в одной из самых экстремальных сред на Земле — самой глубокой точке Тихого океана — Марианской впадине. Результаты указывают на то, что рыбы, живущие тут, развили одну и ту же мутацию, несмотря на то, что эволюционировали в разные временные рамки.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи также обнаружили промышленные химикаты в рыбе и в грунте в Марианской впадине — это свидетельствует о том, что загрязняющие вещества, созданные человеком, могут достигать некоторых самых глубоких сред на планете.

Глубоководные рыбы, похоже, развили уникальные адаптации, что помогает им выживать в экстремальных условиях, характеризующихся:

экстремальным давлением;

низкими температурами;

почти полной темнотой.

Результаты указывают на то, что эти виды адаптируются к экстремальным условиям с помощью уникальных структур скелета, измененных циркадных ритмов и либо зрения, которое чрезвычайно тонко настроено на слабый свет, либо зависят от невизуальных чувств.

В ходе исследования ученые проанализировали ДНК 11 рыб, а также улиток, окуней и ящерообразных, обитающих в зоне хадала — самой глубокой точке Марианской впадины. В своей работе авторы исследования стремились лучше понять эволюцию в экстремальных условиях.

Для сбора образцов на глубине от 1200 до 7700 метров ученые использовали пилотируемые подводные лодки и дистанционно управляемые аппараты. Отметим, что образцы были собраны в Марианской впадине в Тихом океане, а также в других впадинах в Индийском океане.

Ученые взяли образцы рыб, обитающих в Марианской впадине Тихого океана и впадинах Индийского океана Фото: Han Xu

В результате ученым удалось проследить эволюцию глубоководных рыб. Они также провели анализ, показывающий, что все 8 изученных линий рыб вошли в глубоководную среду в разный период времени:

около 145 миллионов лет назад;

около 66 — 23 миллионов лет назад;

около 23 — 2,6 миллиона лет назад.

По словам автора исследования, эколога из Северо-Западного политехнического университета, Кунь Вана, они с коллегами обнаружили, что несмотря на разные сроки превращения в глубоководных обитателей, все изученные виды, живущие на глубине 3000 метров и больше, развили один и тот же тип мутации в гене Rtf1, контролирующий кодирование и экспрессию ДНК. Эта мутация произошла по меньшей мере девять раз в линиях глубоководных рыб на глубине 3000 метров.

По мнению ученых, такое поведение является примером конвергентной эволюции, когда неродственные виды независимо развивают схожие черты в ответ на схожие условия. Экспедиции также выявили антропогенные загрязнители в Марианской впадине и Филиппинской впадине.

Ранее Фокус писал о том, что самую глубокую впадину в океане посетило всего 22 человека и тысячи других существ.