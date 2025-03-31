У всіх жителів найглибшої точки Тихого океану є щось спільне: щось змушує їх мутувати

Результати нового дослідження вказують на те, що всі глибоководні риби адаптуються до деяких із найекстремальніших умов на Землі — життя в Маріанській западині. Вчені виявили у всіх риб унікальні мутації.

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Про це пише Live Science.

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб проаналізувати еволюцію риб, що мешкають в одному з найбільш екстремальних середовищ на Землі — найглибшій точці Тихого океану — Маріанській западині. Результати вказують на те, що риби, які живуть тут, розвинули одну й ту саму мутацію, попри те, що еволюціонували в різні часові рамки.

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Дослідники також виявили промислові хімікати в рибі та в ґрунті в Маріанській западині — це свідчить про те, що забруднювальні речовини, створені людиною, можуть досягати деяких найглибших середовищ на планеті.

Глибоководні риби, схоже, розвинули унікальні адаптації, що допомагає їм виживати в екстремальних умовах, які характеризуються:

екстремальним тиском;

низькими температурами;

майже повною темрявою.

Результати вказують на те, що ці види адаптуються до екстремальних умов за допомогою унікальних структур скелета, змінених циркадних ритмів і або зору, що надзвичайно тонко налаштований на слабке світло, або залежать від не візуальних почуттів.

Під час дослідження вчені проаналізували ДНК 11 риб, а також равликів, окунів і ящероподібних, які мешкають у зоні хадала — найглибшій точці Маріанської западини. У своїй роботі автори дослідження прагнули краще зрозуміти еволюцію в екстремальних умовах.

Для збору зразків на глибині від 1200 до 7700 метрів учені використовували пілотовані підводні човни й дистанційно керовані апарати. Зазначимо, що зразки були зібрані в Маріанській западині в Тихому океані, а також в інших западинах в Індійському океані.

Учені взяли зразки риб, що мешкають у Маріанській западині Тихого океану і западинах Індійського океану Фото: Han Xu

У результаті вченим вдалося простежити еволюцію глибоководних риб. Вони також провели аналіз, який показує, що всі 8 вивчених ліній риб увійшли в глибоководне середовище в різний період часу:

близько 145 мільйонів років тому;

близько 66 — 23 мільйонів років тому;

близько 23 — 2,6 мільйона років тому.

За словами автора дослідження, еколога з Північно-Західного політехнічного університету, Кунь Вана, вони з колегами виявили, що попри різні строки перетворення на глибоководних мешканців, усі досліджені види, що живуть на глибині 3000 метрів і більше, розвинули один і той самий тип мутації в гені Rtf1, що контролює кодування та експресію ДНК. Ця мутація сталася щонайменше дев'ять разів у лініях глибоководних риб на глибині 3000 метрів.

На думку вчених, така поведінка є прикладом конвергентної еволюції, коли неспоріднені види незалежно розвивають схожі риси у відповідь на схожі умови. Експедиції також виявили антропогенні забруднювачі в Маріанській западині та Філіппінській западині.

Раніше Фокус писав про те, що найглибшу западину в океані відвідало всього 22 людини і тисячі інших істот.