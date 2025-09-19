Окно в меловой период: окаменелость возрастом 112 млн лет сохранила древнюю экосистему

В каменоломне в Эквадоре была обнаружена целая экосистема, застывая во времени на невероятные 112 миллионов лет. Ученые обнаружили в ней насекомых, пыльцу и даже нити паутины.

Открытие было сделано в янтаре, найденном в каменоломне Хеновева в Эквадоре. Изучив окаменелость ученые обнаружили, что она представляет собой беспрецедентную возможность заглянуть в меловой период в Южном полушарии. В янтаре были найдены останки минимум пяти отрядов насекомых, включая различные виды мух, жука-грибоеда, ос и ручейника, а также пыльцы и нити паутины, пишет Science Alert.

Окно в меловой период

По словам соавтора исследования, палеобиолога Ксавье Дельклоса из Барселонского университета, они с коллегами также обнаружили следы деятельности паукообразных в виде фрагмента паутины. Ориентация нитей позволяет предположить, что паутина была сплетена по образцу современных пауков-кругопрядов, хотя в ней отсутствуют липкие капли, характерные для подобных паутин.

Эти находки, как считаются, предоставляют доказательства существования влажной смоляной лесной экосистемы и ее фауны членистоногих в экваториальной Гондване в меловой смоляной период. Известно, что Гондвана представляла собой огромный массив суши, известный как суперконтинент, который начал распадаться в триасовый и юрский периоды, образовав многие из современных южных континентов, в том числе Южную Америку, Африку, Антарктиду и Австралию.

Янтарь довольно распространент в Северном полушарии, но редко встречается в Южном – здесь его находят лишь эпизодически. В барремский период, около 122 миллионов лет назад, хвойные деревья по всему миру выделяли огромное количество смолы, которая до 70 миллионов лет назад господствовала над всеми растениями.

Это липкое вещество – смесь карбоновых кислот, эфирных масел и углеводородов – помогает деревьям восстанавливаться после повреждений и защищает их от существ, желающих съесть их, заразить корни и ветви. Данные указывают, что найденный образец, вероятно, образовался из араукариевых деревьев, которые, хотя и были широко распространены в юрском и меловом периодах, сегодня представлены лишь несколькими видами в Южном полушарии.

Муха из семейства некусачих мошек, попавшая в исследуемый образец янтаря Фото: Mónica Solórzano-Kraemer

Виды янтаря

По словам Дельклоса, они с командой идентифицировали два разных вида янтаря:

из смолы, сочащейся из корней дерева под землей;

образованный над землей, когда смола контактировала с воздухом, захватывая насекомых, передвигающихся по деревьям.

Исследователи отмечают, что второй вид янтаря – самый известный, но он достаточно редок. Ученые обнаружили, что большинство известных залежей янтаря на самом деле были образованы из корневой смолы, которая, как правило, содержит слишком мало образцов других форм жизни.

Однако даже под землей образцы мелового янтаря из Северного полушария, как правило, содержат следы грибов, питающихся древесной смолой. Хотя они и присутствовали, в образцах из Дженовевы их было на удивление мало. Предполагается, что это может объяснить, почему на этом участке было обнаружено так много корневой смолы – предполагается, что почва была слишком насыщена водой, в результате чего грибы были подавлены.

Авторы исследования отмечают, что новое открытие также расширяет наше понимание фауны флоры древнего суперконтинента Гондваны, населявших леса вдоль ее западной окраины в период масштабной трансформации экосистемы.

