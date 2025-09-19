Вікно в крейдяний період: скам'янілість віком 112 млн років зберегла давню екосистему

У каменоломні в Еквадорі було виявлено цілу екосистему, застигаючи в часі на неймовірні 112 мільйонів років. Вчені виявили в ній комах, пилок і навіть нитки павутини.

Відкриття було зроблено в бурштині, знайденому в каменоломні Хеновева в Еквадорі. Вивчивши скам'янілість, вчені виявили, що вона являє собою безпрецедентну можливість зазирнути в крейдяний період у Південній півкулі. У бурштині було знайдено останки щонайменше п'яти загонів комах, включно з різними видами мух, жука-грибоїда, ос і ручейника, а також пилку і нитки павутини, пише Science Alert.

Вікно в крейдяний період

За словами співавтора дослідження, палеобіолога Ксав'є Дельклоса з Барселонського університету, вони з колегами також виявили сліди діяльності павукоподібних у вигляді фрагмента павутини. Орієнтація ниток дає змогу припустити, що павутину сплели за зразком сучасних павуків-кругопрядів, хоча в ній відсутні липкі краплі, характерні для подібних павутин.

Ці знахідки, як вважають, надають докази існування вологої смоляної лісової екосистеми та її фауни членистоногих в екваторіальній Гондвані в крейдяний смоляний період. Відомо, що Гондвана була величезним масивом суші, відомим як суперконтинент, який почав розпадатися в тріасовий і юрський періоди, утворивши багато хто із сучасних південних континентів, зокрема Південну Америку, Африку, Антарктиду й Австралію.

Бурштин досить поширений у Північній півкулі, але рідко трапляється в Південній — тут його знаходять лише епізодично. У барремський період, близько 122 мільйонів років тому, хвойні дерева по всьому світу виділяли величезну кількість смоли, яка до 70 мільйонів років тому панувала над усіма рослинами.

Ця липка речовина — суміш карбонових кислот, ефірних олій і вуглеводнів — допомагає деревам відновлюватися після ушкоджень і захищає їх від істот, охочих з'їсти їх, заразити коріння і гілки. Дані вказують, що знайдений зразок, імовірно, утворився з араукарієвих дерев, які, хоча й були широко поширені в юрському та крейдяному періодах, сьогодні представлені лише кількома видами в Південній півкулі.

Муха із сімейства некусачих мошок, що потрапила в досліджуваний зразок бурштину Фото: Mónica Solórzano-Kraemer

Види бурштину

За словами Дельклоса, вони з командою ідентифікували два різні види бурштину:

зі смоли, що сочиться з коренів дерева під землею;

утворений над землею, коли смола контактувала з повітрям, захоплюючи комах, що пересуваються по деревах.

Дослідники зазначають, що другий вид бурштину — найвідоміший, але він досить рідкісний. Вчені виявили, що більшість відомих покладів бурштину насправді були утворені з кореневої смоли, яка, як правило, містить занадто мало зразків інших форм життя.

Однак навіть під землею зразки крейдяного бурштину з Північної півкулі, як правило, містять сліди грибів, що живляться деревною смолою. Хоча вони й були присутні, у зразках із Дженовеви їх було напрочуд мало. Передбачається, що це може пояснити, чому на цій ділянці було виявлено так багато кореневої смоли — припускають, що ґрунт був надто насиченим водою, внаслідок чого гриби були пригнічені.

Автори дослідження зазначають, що нове відкриття також розширює наше розуміння фауни флори стародавнього суперконтиненту Гондвана, які населяли ліси вздовж її західної околиці в період масштабної трансформації екосистеми.

