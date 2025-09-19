Окрашенные под зебр коровы и предпочтения ящериц в пиццерии: за что давали Шнобелевскую премию 2025

Лауреатами Шнобелевской премии 2025 по биологии стали японцы, которые выяснили, что слепни реже кусают коров, окрашенных под зебр, а литературную премию выдали покойному доктору, который 35 лет вел учет и анализ скорости роста своего ногтя.

Related video

35-я ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии (или Игнобелевской или Антинобелевской) прошла в Бостоне 18 сентября. Она отмечает "достижения, которые сначала заставляют людей смеяться, а затем заставляют их задуматься", пишет CNN.

Награды вручали настоящие лауреаты Нобелевской премии, а победителей традиционно поздравляли, запуская в них бумажные самолетики.

Шнобелевскую премию по биологии дали ученым из Японии. Согласно их новому исследованию, опубликованному в PLOS One, если раскрасить черных коров белыми полосами, чтобы они стали похожими на зебр, животных почти на 50% реже кусают мухи.

Японские исследователи выяснили, что окрашенных под зебр коров реже кусают мухи Фото: PLOS One

Шнобелевскую премию в области питания получили исследователи из Нигерии, Того, Италии и Франции, которые изучали, какую пиццу предпочитают радужные ящерицы. Выяснилось, что пресмыкающиеся в Того любят "Четыре сыра".

Премия по педиатрии досталась американским врачам, которые исследовали, что чувствует младенец, если мать ест чеснок перед кормлением грудью.

В области психологии Шнобелевскую премию получили ученые из Польши, Австралии и Канады за исследование того, что происходит, если сказать нарциссу, что он умный.

Лауреатами премии по химии стали американские и израильские ученые за изучение употребления тефлона в пищу. Они выясняли, может ли добавление в пищу неперевариваемого организмом тефлона помочь достичь ощущения сытости без увеличения количества калорий.

Лауреаты Шнобелевской премии мира из Нидерландов, Великобритании и Германии доказали, что употребление алкоголя иногда улучшает способность человека разговаривать на иностранном языке.

Индийские ученые получили премию по инженерии за то, что проанализировали, как неприятный запах обуви влияет на опыт пользования обувными полками.

Американский медицинский историк Уильям Бин получил Шнобелевскую литературную премию посмертно за то, что в течение 35 лет вел учет и анализ роста своего ногтя.

Премия по физике досталась исследователям из Испании, Италии, Германии и Австрии, которые выяснили, на каком этапе приготовления соус для пасты начинает слипаться и как это предотвратить.

Авиационную премию вручили группе ученых за исследование влияния алкоголя на способность фруктовых летучих мышей к эхолокации и полету.

Напомним, 17 сентября Фокус писал об исследовании, которое объясняет, почему сюрстреминг так ужасно пахнет.

18 сентября Фокус рассказывал об эксперименте с каракатицами, которым удалось пройти когнитивный тест с зефиром для детей.