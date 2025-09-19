Пофарбовані під зебр корови і вподобання ящірок у піцерії: за що давали Шнобелівську премію 2025

Лауреатами Шнобелівської премії 2025 з біології стали японці, які з'ясували, що ґедзі рідше кусають корів, пофарбованих під зебр, а літературну премію видали покійному доктору, який 35 років вів облік і аналіз швидкості росту свого нігтя.

35-та щорічна церемонія вручення Шнобелівської премії (або Ігнобелівської чи Антинобелівської) пройшла в Бостоні 18 вересня. Вона відзначає "досягнення, які спочатку змушують людей сміятися, а потім змушують їх задуматися", пише CNN.

Нагороди вручали справжні лауреати Нобелівської премії, а переможців традиційно вітали, запускаючи в них паперові літачки.

Шнобелівську премію з біології дали вченим з Японії. Згідно з їхнім новим дослідженням, опублікованим у PLOS One, якщо розфарбувати чорних корів білими смугами, щоб вони стали схожими на зебр, тварин майже на 50% рідше кусають мухи.

Японські дослідники з'ясували, що пофарбованих під зебр корів рідше кусають мухи Фото: PLOS One

Шнобелівську премію в галузі харчування отримали дослідники з Нігерії, Того, Італії та Франції, які вивчали, якій піці надають перевагу райдужні ящірки. З'ясувалося, що плазуни в Того полюбляють "Чотири сири".

Премія з педіатрії дісталася американським лікарям, які досліджували, що відчуває немовля, якщо мати їсть часник перед годуванням грудьми.

В галузі психології Шнобелівську премію отримали науковці з Польщі, Австралії та Канади за дослідження того, що відбувається, якщо сказати нарцису, що він розумний.

Лауреатами премії з хімії стали американські та ізраїльські вчені за вивчення вживання тефлону в їжу. Вони з'ясовували, чи може додавання в їжу неперетравлюваного організмом тефлону допомогти досягти відчуття ситості без збільшення кількості калорій.

Лауреати Шнобелівської премії миру з Нідерландів, Великої Британії та Німеччини довели, що вживання алкоголю іноді покращує здатність людини розмовляти іноземною мовою.

Індійські вчені отримали премію з інженерії за те, що проаналізували, як неприємний запах взуття впливає на досвід користування взуттєвими полицями.

Американський медичний історик Вільям Бін отримав Шнобелівську літературну премію посмертно за те, що протягом 35 років вів облік і аналіз зростання свого нігтя.

Премія з фізики дісталася дослідникам з Іспанії, Італії, Німеччини й Австрії, які з'ясували, на якому етапі приготування соус для пасти починає злипатися та як цьому запобігти.

Авіаційну премію вручили групі вчених за дослідження впливу алкоголю на здатність фруктових кажанів до ехолокації та польоту.

