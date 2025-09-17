Один із найогидніших запахів у світі: чому сюрстремінг так жахливо пахне

Запах цієї смердючої ферментованої риби зі Швеції часто описують як суміш тухлих яєць, їдкого сиру, аміаку, зіпсованої риби й спітнілих пахв, але цей продукт все ще залишається популярним у всьому світі. Що ж робить запах цієї риби таким жахливим?

Сюрстремінг — постійно з'являється у вірусних відеороликах, де творці контенту відкривають банку і починають давитися, задихатися і плюватися, намагаючись скуштувати цей делікатес. Але чому шведська ферментована риба так погано пахне? У науки є відповідь на це питання, пише IFLScience.

Що таке сюрстремінг?

Сюрстремінг у перекладі зі шведської означає "кислий оселедець" і являє собою традиційний шведський делікатес із репутацією одного з найбільш смердючих продуктів у світі. По суті, він являє собою злегка підсолений балтійський оселедець, залишений на кілька місяців для ферментації.

Навесні рибу виловлюють у Балтійському морі між Швецією та Фінляндією. Голови видаляють, а ікру залишають, після чого тушки поміщають у величезні бочки зі слабким розсолом — близько 17% солі — для ферментації. Зазвичай оселедець витримують за температури від 15 до 18 °C до 12 тижнів.

У цей час риба в розсолі починає вирувати, виділяючи газ, унаслідок чого бактерії розмножуються і метаболізують. Причому мікробна активність настільки висока, що на бочках встановлюють крани для випуску газу та запобігання вибуху. Далі оселедець перекладають у герметичні банки, де він продовжує ферментуватися до наступного року.

Який запах має сюрстремінг?

Під час відкриття банки сюрстремінг видає шипіння, вивільняючи гази, що скупчилися, — унаслідок чого різкий запах поширюється в повітрі, а в деяких людей одразу ж настає блювота. Цей запах часто порівнюють із сумішшю тухлих яєць, їдкого сиру, аміаку, спітнілих пахв і гнилої риби.

На щастя, смак сюрстремінга приємніший, ніж його сморід, хоча він усе ще досить різкий. Ті, хто пробував сюрстремінг, вважають, що він має дуже пікантний і складний смак ферментованої риби. Однак багато людей зі слабким характером не можуть впоратися з цим запахом, який безпосередньо пов'язаний з нашими смаковими відчуттями.

Чому сюрстремінг так сильно пахне?

У дослідженні 2020 року італійські вчені з Політехнічного університету Марке вивчили мікроби й леткі сполуки, які надають продукту його запаху. Результати засвідчили, що легкий розсіл зміг запобігти появі бактерій, що спричиняють харчові отруєння, як-от сальмонела, лістерія і ботулотоксин, яких не було в консервах.

Водночас солоне середовище з низьким вмістом кисню сприяло процвітанню деяких видів бактерій. Головною з них є бактерія Halanaerobium praevalens, але також присутні в значній кількості Alkalibacterium gilvum, Carnobacterium, Tetragenococcus halophilus, Clostridiisalibacter і Porphyromonadaceae. Багато з цих бактерій виробляють молочну, пропіонову, масляну кислоту і сірководень, які надають сюрстремінгу його пікантного кислуватого смаку.

Чому люди їдять сюрстремінг?

Вважають, що сюрстремінг уперше з'явився на півночі Швеції в 16 столітті під час повстання короля Густава Вази, коли дефіцит солі змусив людей використовувати метод консервації, що вимагає мінімальної кількості розсолу.

Одна з популярних версій походження сюрстремінга свідчить, що шведи, які відчували брак солі, продали фінам бочку цієї незвичайної консервованої риби. Дивно, але декому сподобався цей пікантний делікатес, і рецепт прижився.

Як правильно їсти сюрстремінг

За даними Шведського управління з туризму, є кілька правил, яких варто дотримуватися під час знайомства з сюрстремінгом.

Перший крок: не варто відкривати ванну просто в приміщенні. Слід відкривати банку під водою у відрі. Це також допоможе позбутися запаху.

Крок другий: оселедець слід промити, випатрати, а потім слід загорнути його в туннбред — злегка солодкуватий корж із маслом, скибочками мигдалевої картоплі та нарізаною цибулею. Крім того, сюрстремінг радять їсти з пивом або чаркою традиційного лікеру.

