Возле Египта нашли затонувший порт, которым пользовался еще флот Клеопатры

Археологи обнаружили у побережья Египта затонувший древний порт, который, по их мнению, служил важным морским узлом во времена правления Клеопатры VII.

Затопленный порт, расположенный вблизи руин храма Тапосирис Магна, недалеко от Александрии, нашла команда исследователей под руководством археолога Кэтлин Мартинес и морского археолога Боба Балларда, сообщает Newsweek. Кстати, ранее Баллард уже получил славу благодаря открытию "Титаника".

В частности, специалисты обнаружили остатки крупных сооружений, расположенных рядами (вероятно, высотой они были более 6 метров). Еще были найдены цементированные блоки, фрагменты колонн и амфоры, которые использовались для хранения и транспортировки товаров, — а также и многочисленные якоря, датированные именно временами Клеопатры. Это свидетельствует о том, что затопленная локация могла быть портом, которым в свое время пользовался флот правительницы Египта

Этому предшествовал ряд находок в 2022 году. Тогда археологи нашли подземный тоннель длиной 1227 метров, который простирался до Средиземного моря. В этом тоннеле, частично затопленном, тоже обнаружили артефакты времен правления Клеопатры, в частности керамические кувшины, датированные периодом Птолемеев.

Кстати, Кэтлин Мартинес, которая из адвоката переквалифицировалась в археолога, посвятила много лет поискам места захоронения Клеопатры. Подавляющее большинство специалистов считают, что Клеопатра была похоронена вблизи королевского дворца в Александрии, который затонул после землетрясения и цунами в 365 году нашей эры. Но исследования Мартинес привели ее к Тапосирис Магна — храмовому комплексу к западу от Александрии в египетском прибрежном городе Борг-эль-Араб.

