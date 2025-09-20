Біля Єгипту знайшли затонулий порт, яким користувався ще флот Клеопатри

Археологи виявили біля узбережжя Єгипту затонулий стародавній порт, який, на їхню думку, служив важливим морським вузлом за часів правління Клеопатри VII.

Затоплений порт, розташований поблизу руїн храму Тапосіріс Магна, неподалік Александрії, знайшла команда дослідників під керівництвом археологині Кетлін Мартінес та морського археолога Боба Балларда, повідомляє Newsweek. До речі, раніше Баллард вже здобув славу завдяки відкриттю "Титаніка".

Зокрема, фахівці виявили залишки великих споруд, розташованих рядами (ймовірно, заввишки вони були понад 6 метрів). Ще були знайдені цементовані блоки, фрагменти колон та амфори, що використовувалися для зберігання та транспортування товарів, – а також і численні якорі, датовані саме часами Клеопатри. Це свідчить про те, що затоплена локація могла бути портом, яким свого часу користувався флот правительки Єгипту

Цьому передувала низка знахідок у 2022 році. Тоді археологи знайшли підземний тунель довжиною 1227 метрів, що простягався до Середземного моря. У цьому тунелі, частково затопленому, теж виявили артефакти часів правління Клеопатри, зокрема керамічні глечики, датовані періодом Птолемеїв.

До речі, Кетлін Мартінес, яка з адвокатки перекваліфікувалася у археологині, присвятила багато років пошукам місця поховання Клеопатри. Переважна більшість фахівців вважають, що Клеопатра була похована поблизу королівського палацу в Александрії, який затонув після землетрусу та цунамі у 365 році нашої ери. Але дослідження Мартінес привели її до Тапосіріс Магна – храмового комплексу на заході від Александрії в єгипетському прибережному місті Борг-ель-Араб.

Також Фокус повідомляв, що батьківщина Клеопатри йде під воду. У єгипетській Олександрії підвищується рівень моря, і це призводить до масових обвалень будівель.

Раніше вчені розкрили правду про останки сестри Клеопатри. Майже 100 років вважалося, що останки, знайдені в Ефесі, належали сестрі єгипетської правительки, Арсіної IV. Проте нове дослідження повідало неочікувану правду.