"До эры динозавров": ребенок нашел в собственном саду окаменелость, которой более 300 млн лет

Двухлетний мальчик из Шотландии Флетчер Лоу, играя и собственном саду, нашел странный "камень", который оказался частью дерева, жившего сотни миллионов лет назад еще до появления динозавров на планете Земля.

Находка относится к каменноугольному периоду, когда земля Шотландии была покрыта тропическими лесами, пишет The Daily Galaxy.

Флетчер играл на солнце со своим младшим братом в деревне Кроссфорд, когда подобрал камень, который выглядел отлично от остальных камней.

Флетчер Лоу со Стигмарией Фото: The Daily Galaxy

Отец Флетчера — Дэвид Лоу — бывший учитель географии и любитель "красивых камней", как он сам о себе говорит.

После того как Дэвид промыл находку, он увидел, что это древняя Стигмария — окаменевший корень растения, некогда покрывавшего Шотландию.

"Это было до того, как отложения угля в Файфе и центральной Шотландии были заложены, до эры динозавров", — пояснил Дэвид.

Эта окаменелость происходит из каменноугольной эры, которая длилась на Земле примерно 300 миллионов лет назад. В то время земли современной Шотландии были ближе к экватору и имели гораздо более влажный климат.

Дэвид объяснил, что Стигмарии были частью растений размером с дерево, которые "доминировали в ландшафте". Это были древние гиганты, которые в конечном итоге помогли сформировать угольные пласты, которые до сих пор встречаются по всей Шотландии.

Находка находится в достаточно хорошем состоянии и могла бы быть продана за 200 фунтов стерлингов, отмечают авторы материала. Однако семья не планирует этого делать, а оставит Стигмарию себе.

