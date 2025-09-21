"До ери динозаврів": дитина знайшла у власному саду скам'янілість, якій понад 300 млн років

Дворічний хлопчик із Шотландії Флетчер Лоу, граючись і власному саду, знайшов дивний "камінь", який виявився частиною дерева, що жило сотні мільйонів років тому ще до появи динозаврів на планеті Земля.

Related video

Знахідка належить до кам’яновугільного періоду, коли земля Шотландії була вкрита тропічними лісами, пише The Daily Galaxy.

Флетчер грався на сонці зі своїм молодшим братом у селі Кроссфорд, коли підібрав камінь, який виглядав відмінно від решти каменюк.

Флетчер Лоу зі Стігмарією Фото: The Daily Galaxy

Батько Флетчера — Девід Лоу — колишній вчитель географії та любитель "гарних камінців", як він сам про себе говорить.

Після того як Девід промив знахідку, він побачив, що це древня Стігмарія — скам’янілий корінь рослини, що колись вкривала Шотландію.

"Це було до того, як відкладення вугілля в Файфі та центральній Шотландії були закладені, до ери динозаврів", — пояснив Девід.

Ця скам’янілість походить з кам’яновугільної ери, що тривала на Землі приблизно 300 мільйонів років тому. У той час землі сучасної Шотландії були ближче до екватора і мали набагато вологіший клімат.

Девід пояснив, що Стігмарії були частиною рослин розміром з дерева, які "домінували в ландшафті". Це були стародавні гіганти, які зрештою допомогли сформувати вугільні пласти, що досі зустрічаються по всій Шотландії.

Знахідка перебуває у досить хорошому стані й могла б бути продана за 200 фунтів стерлінгів, зазначають автори матеріалу. Проте родина не планує цього робити, а залишить Стігмарію собі.

Нагадаємо, на острові в Шотландії знайшли загублене королівство і замок короля.

Фокус також писав про те, що плем'я з Африки захопило приватні землі в Шотландії.