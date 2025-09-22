В Австралии нашли останки древней певчей птицы: ее потомки гудят, как бензопилы и поезда (фото)

В Австралии, в национальном парке Буджамулла ученые нашли окаменелые останки крупного и вымершего вида птиц. Эксперты считают, что найденным останкам около 17 млн лет.

Related video

Древний наземный вид птиц, который был назван Menura tyawanoides, приходится древним предком австралийского лирохвоста или птицы-лиры. Эксперты говорят, что в дикой природе лирохвосты обладают удивительность способность имитировать почти любой звук, даже бензопилы, сирены и поезда, пишет Phys.org.

Считается, что такое умение позволяет современному виду птиц с помощью голоса обозначить свою территорию, защищая ее от других своих сородичей.

Древний вид птиц Menura tyawanoides Фото: Wikimedia Commons Nobu Tamura, CC BY-SA 4.0

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученым удалось найти запястную кость Menura tyawanoides, возраст которой составляет 17-18 млн лет. Строение этой кости указывает на то, Menura tyawanoides была крупной птицей, в отличие от современных лирохвостов. Также ученые выяснили, что их древний предок был в основном наземной птицей с ограниченными способностями к полету.

Древний вид, судя по всему, обитал в густом подлеске древних тропических лесов.

Авторы исследования говорят, что их открытие является ключевым доказательством того, что корни уникальных певчих птиц Австралии уходят глубоко в прошлое.

“На этом участке, где находится невероятное количество ископаемых, были найдены сотни вымерших видов, которые пострадали в ходе предыдущих циклов изменения климата”, - говорит профессор Университета Нового Южного Уэльса Майк Арчер.

Он добавляет, что результаты исследования могут показать, как современные экосистемы могут измениться в будущем. Также это может дать подсказку о том, что можно сделать, чтобы защитить ныне живущих животных Австралии, которым снова угрожает изменение климата.

“Предки таких видов, как лирохвосты, жили во времена перемен, они столкнулись с аналогичными проблемами и смогли их преодолеть”, - подытожил ученый.

Напомним, ученые рассказали, сколько видов животных на Земле исчезло из-за людей. На самом деле животные исчезают слишком быстро, чтобы ученые могли зарегистрировать все вызванные людьми вымирания.