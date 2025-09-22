В Австралії знайшли рештки стародавнього співочого птаха: його нащадки гудуть, як бензопили та потяги (фото)

В Австралії, в національному парку Буджамулла вчені знайшли скам'янілі рештки великого і вимерлого виду птахів. Експерти вважають, що знайденим решткам близько 17 млн років.

Стародавній наземний вид птахів, який було названо Menura tyawanoides, є давнім предком австралійського лірохвоста або птаха-ліри. Експерти кажуть, що в дикій природі лірохвости мають дивовижну здатність імітувати майже будь-який звук, навіть бензопили, сирени та поїзди, пише Phys.org.

Вважається, що таке вміння дає змогу сучасному виду птахів за допомогою голосу позначити свою територію, захищаючи її від інших своїх родичів.

Стародавній вид птахів Menura tyawanoides Фото: Wikimedia Commons Nobu Tamura, CC BY-SA 4.0

Вченим вдалося знайти зап'ястну кістку Menura tyawanoides, вік якої становить 17-18 млн років. Будова цієї кістки вказує на те, Menura tyawanoides була великим птахом, на відміну від сучасних лірохвостів. Також учені з'ясували, що їхній давній предок був здебільшого наземним птахом з обмеженими здібностями до польоту.

Стародавній вид, судячи з усього, мешкав у густому підліску стародавніх тропічних лісів.

Автори дослідження кажуть, що їхнє відкриття є ключовим доказом того, що коріння унікальних співочих птахів Австралії сягає глибоко в минуле.

"На цій ділянці, де міститься неймовірна кількість копалин, було знайдено сотні вимерлих видів, які постраждали під час попередніх циклів зміни клімату", — каже професор Університету Нового Південного Уельсу Майк Арчер.

Він додає, що результати дослідження можуть показати, як сучасні екосистеми можуть змінитися в майбутньому. Також це може дати підказку про те, що можна зробити, щоб захистити нині живих тварин Австралії, яким знову загрожує зміна клімату.

"Предки таких видів, як лірохвости, жили за часів змін, вони зіткнулися з аналогічними проблемами і змогли їх подолати", — підсумував учений.

Нагадаємо, вчені розповіли, скільки видів тварин на Землі зникло через людей. Насправді тварини зникають надто швидко, щоб учені могли зареєструвати всі спричинені людьми вимирання.