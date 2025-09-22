Настоящий "Парк Юрского периода": ученые воссоздали хор древних динозавров (видео)

Отмеченный наградами арт-проект воссоздал звуковой ландшафт доисторического болота, где каждый инструмент оркестра смоделирован по образу отдельного динозавра. Исследователи назвали свой проект “Хор динозавров”.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планете успела стать домом для невероятного количества жизни. Одним из наиболее впечатляющих видов, пожалуй, являются динозавры, вымершие в результате падения огромного астероида. Нам многое известно о жизни этих огромных животных. Но теперь, в новом арт-проекте, исследователям также удалось воссоздать их невероятный хор, пишет Science Alert.

"Хор динозавров" призван воссоздать звуки, издаваемые древними животными, с помощью музыкальных инструментов. Проект был разработан художником и музыкантом Кортни Брауном из Южного методистского университета в Техасе и промышленным дизайнером Цезарем Гаевским из Университета Альберты в Канаде.

Кинематограф изображает динозавров рычащими, однако на самом деле их хор, вероятно, включал в себя мычание, гул, воркование, щебетание и крики, похожие на различные крики, которые издают современные птицы.

Одним из участников "Хора динозавров" является коритозавр – травоядное животное позднего мелового периода с выдающимся гребнем на голове. Предполагается, что животное могло выдувать воздух через проходы гребня, издавая громкие, глубокие звуки для привлечения партнеров или предупреждения сородичей о приближении хищника.

Первый инструмент "Хора динозавров" воссоздает сложные трубки и полости гребней коритозавра на основе компьютерной томографии окаменелых черепов. Хотя инструмент претерпел несколько изменений, текущая версия представляет собой 3D-печатную копию гребня, содержащую цифровой голосовой аппарат и динамик. Подключенные камера и микрофон улавливают вибрации и форму рта пользователя, изменяя звук, резонирующий через гребень.

Отметим, что коритозавр – лишь один из участников хора. Далее ученые хотят представить звуки, издаваемые анкилозавром – бронированным динозавром, чей удивительный птичий аппарат был подробно описан в недавнем исследовании.

По словам Браун, их с коллегами цель – записать целый хор древних динозавров, отсюда и название арт-проекта.

