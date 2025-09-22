Справжній "Парк Юрського періоду": вчені відтворили хор стародавніх динозаврів (відео)

Відзначений нагородами артпроєкт відтворив звуковий ландшафт доісторичного болота, де кожен інструмент оркестру змодельований за образом окремого динозавра. Дослідники назвали свій проєкт "Хор динозаврів".

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості життя. Одним із найбільш дивовижних видів, мабуть, є динозаври, які вимерли внаслідок падіння величезного астероїда. Нам багато що відомо про життя цих величезних тварин. Але тепер, у новому арт-проєкті, дослідникам також вдалося відтворити їхній неймовірний хор, пише Science Alert.

"Хор динозаврів" покликаний відтворити звуки, які видають стародавні тварини, за допомогою музичних інструментів. Проєкт був розроблений художником і музикантом Кортні Брауном з Південного методистського університету в Техасі та промисловим дизайнером Цезарем Гаєвським з Університету Альберти в Канаді.

Кінематограф зображує динозаврів гарчанням, проте насправді їхній хор, ймовірно, містив мукання, гул, воркування, щебетання і крики, схожі на різні крики, які видають сучасні птахи.

Одним з учасників "Хору динозаврів" є коритозавр — травоїдна тварина пізнього крейдяного періоду з видатним гребенем на голові. Припускають, що тварина могла видувати повітря через проходи гребеня, видаючи гучні, глибокі звуки для приваблення партнерів або попередження родичів про наближення хижака.

Перший інструмент "Хору динозаврів" відтворює складні трубки й порожнини гребенів коритозавра на основі комп'ютерної томографії скам'янілих черепів. Хоча інструмент зазнав кількох змін, поточна версія являє собою 3D-друковану копію гребеня, що містить цифровий голосовий апарат і динамік. Підключені камера і мікрофон вловлюють вібрації й форму рота користувача, змінюючи звук, що резонує через гребінь.

Зазначимо, що коритозавр — лише один з учасників хору. Далі вчені хочуть уявити звуки, які видає анкілозавр — броньований динозавр, чий дивовижний пташиний апарат було детально описано в нещодавньому дослідженні.

За словами Браун, їхня з колегами мета — записати цілий хор стародавніх динозаврів, звідси та назва арт-проєкту.

