Ученые впервые смогли выследить смертоносного мозгового червя: его перемещения смогут отследить

Смертоносный мозговой червь массово заражает лосей по всей территории США. Ранее ученые могли обнаружить паразита лишь после смерти животного, но теперь новый метод позволяет следить за его перемещением среди живых лосей.

Parelaphostrongylus tenuis, также известный как мозговой червь – паразитическая нематода, поражающая широкий спектр диких и домашних травоядных животных, таких как лоси и вапити. Белохвостые олени могут быть носителями паразитов, не проявляя каких-либо симптомов, однако черви способны нанести ущерб популяциям копытных, таких как лоси и вапити, организм которых не адаптирован к паразитам, пишет Science Alert.

Отслеживать заболевание в дикой природе чрезвычайно непросто, так как симптомы могут быть разными: от дезориентации и кружения до паралича спины и смерти. Более того, в большинстве случаев ученые могут определить наличие паразита лишь после смерти животного или при появлении симптомов, но в этом случае их уже не спасти.

Цикл распространения мозгового червя

Белохвостые олени, зараженные паразитами, могут распространять червей в окружающей среде при дефекации. Далее улитки и слизни поглощают личинку и она развивается в них до такой степени, что становится способной заражать оленей, лосей, вапити и крупный рогатый скот.

По словам профессора паразитологии Университета Теннесси Ричарда Герхольда, для паразитологов наибольшей проблемой является выявление заболевания до того, как оно необратимо навредит животному.

Как только животное становится заметно больным, выздороветь ему уже слишком поздно. Только после смерти ученые могут исследовать его тело и идентифицировать паразита по месту его внедрения в головной или спинной мозг животного.

Ситуация усложняется тем, что признаки заболевания, вызываемого другими червями, такими как артериальный червь Elaeophora schneideri, похожи на признаки заболевания, вызываемого мозговым червем, и могут поражать миннесотских лосей. Биологи, ставящие диагноз на основе микроскопических данных из образцов из тела животного, все еще рискуют ошибиться с идентификацией червя.

Лучший способ поставить точный диагноз — провести генетический анализ, изучив последовательность ДНК червя, вызывающего заболевание. Последовательность ДНК подскажет исследователям, является ли это P. tenuis или E. schneideri.

Новый метод отслеживания паразита

Хотя генетический анализ может помочь исследователям отслеживать наличие заболевания в популяции, его нельзя использовать для диагностики живых животных. К счастью, теперь профессор Герхольд совместно с коллегами из лаборатории молекулярной диагностики Колледжа ветеринарной медицины Университета Теннесси, разработали тест, способный помочь диагностировать животных еще при жизни.

Ученые обнаружили, что после заражения мозговым червем у лося или совы их клетки вырабатывают антитела – тип белка крови, который пытается защититься от паразита. Новый серологический тест способен выявлять эти антитела в крови животного.

Для проведения тестирования специалисты по охране здоровья диких животных берут кровь у больных или недавно умерших животных и отправляют ее в лабораторию. Там ученые подвергают часть крови тесту на наличие специфических антител к P. tenuis, чтобы исключить ошибочную диагностику заражения животного другим видом паразита.

Если тест в лаборатории молекулярной диагностики покажет, что паразит присутствует в новой популяции на ранней стадии, у ученых будет больше времени, чтобы попытаться сдержать распространение заболевания. Специалисты по охране дикой природы могут попытаться сократить популяции улиток и слизней с помощью контролируемых выжиганий. Исследователи также могут привлечь больше охотников на белохвостых оленей в районе, чтобы сократить популяцию.

