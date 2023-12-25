Не лечится и смертельная: "зомби-болезнь", которую обнаружили у оленей, может перейти на людей, — СМИ

Болезнь очень опасна — ее считают видом коровьего бешенства. Она вызывает изменения в мозге и нервной системе больного животного, из-за чего оно становится вялым, бессильным и напоминает зомби.

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В США зафиксировали распространение "болезни зомби-оленя". Ученые опасаются, что она может перейти на людей. Об этом пишет The Guardian.

Так, недавно в Северной Америке умер дикий олень. Животное умирало в муках, а после его смерти анализы показали, что олень болел тяжелой хронически изнурительной болезнью, которая напоминает бешенство.

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Она вызывает изменения в мозге и нервной системе хозяина, из-за этого у животных развивается сильное слюнотечение, они становятся вялыми и бессильными, едва передвигаются, а их взгляд "пустой", из-за чего болезнь окрестили "болезнью зомби-оленя", — так описывает заболевание издание.

Отмечается, что болезнь распространяется через семью оленевых: олень, лось, лось, карибу и северный олень. Она смертельна, является видом коровьего бешенства и в настоящее время нет методов ее лечения, или вакцин.

После смерти оленя на территории национального парка в Йеллоустоуне, на болезнь обратили внимание ученые. Ее открытие в Йеллоустоуне, экосистема которого поддерживает самый большой и разнообразный ряд крупных диких млекопитающих в континентальной части США, является важным звонком для общественности, говорит доктор Томас Роффе, ветеринар и экс-руководитель отдела охраны здоровья животных Fish & Wildlife Service, федеральное агентство США.

"Этот случай привлекает внимание широкого круга людей к CWD (вирус, который вызывает болезнь — ред.) так, как это не было раньше — и это, по иронии судьбы, хорошо", — говорит он.

Доктор Роффе настаивает, что болезнь будет распространяться и требует, чтобы правительство штата приняло агрессивные меры, чтобы замедлить ее распространение.

"Мы имеем дело с болезнью, которая неизменно является смертельной, неизлечимой и очень заразной, и нет легкого способа ее искоренить", — говорит доктор.

Он отметил, что оленей потребляют другие звери, которые тоже могут заразиться.

По словам доктора Майкла Остергольма, эпидемиолога, который изучал вспышку губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота или "коровьего бешенства" — родственного прионного заболевания — в Великобритании, эта болезнь является "катастрофой". Основное беспокойство, по его мнению заключается в том, что нет эффективного простого способа искоренить его, ни у животных, которых он заражает, ни в окружающей среде, которую загрязняет.

В США и Канаде вирус CWD привлек внимание не только потому, что он поражает крупных животных, но и потому, что он может преодолеть видовой барьер. В связи с подтверждением CWD в парке власти Йеллоустоуна пересматривают свою стратегию надзора и борьбы с большим количеством больных животных в будущем. Роффе говорит, что вирулентность CWD "зависит от плотности", то есть уровень заражения выше там, где собирается большое количество животных.

Напомним, что фотоловушка зафиксировала смелое животное в Чернобыле . Оленя благородного боятся в лесу почти все хищники.