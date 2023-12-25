Не лікується і смертельна: "зомбі-хвороба", яку виявили у оленів, може перейти на людей, — ЗМІ

Хвороба дуже небезпечна — її важають видом коров'ячого сказу. Вона викликає зміни в мозку та нервовій системі хворої тварини, через що вона стає млявою, безсилою та нагадує зомбі.

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В США зафіксували поширення "хвороби зомбі-оленя". Вчені побоюються, що вона може перейти на людей. Про це пише The Guardian.

Так, нещодавно у Північній Америці помер дикий олень. Тварина конала у муках, а після її смерті аналізи показали, що олень хворів на важку хронічновиснажливу ​​хворобу, яка нагадує сказ.

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Вона викликає зміни в мозку та нервовій системі хазяїна, через це у тварин розвивається сильна слинотеча, вони стають млявими та безсилими, ледве пересуваються, а їхній погляд "порожній", через що хворобу охрестили "хворобою зомбі-оленя", — так описує захворювання видання.

Зазначається, що хвороба поширюється через родину оленевих: олень, лось, лось, карібу та північний олень. Вона смертельна, є видом коров'ячого сказу і на цей час немає методів її лікування, чи вакцин.

Після смерті оленя на території національного парту в Єллоустоуні, на хворобу звернули увагу науковці. Її відкриття в Єллоустоуні, екосистема якого підтримує найбільшу та найрізноманітнішу низку великих диких ссавців у континентальній частині США, є важливим дзвінком для громадськості, каже доктор Томас Роффе, ветеринар і екскерівник відділу охорони здоров’я тварин Fish & Wildlife Service , федеральне агентство США.

"Цей випадок привертає увагу широкого кола людей до CWD (вірус, який спричиняє хворобу — ред.) так, як це не було раніше – і це, за іронією долі, добре", – каже він.

Доктор Роффе наполягає, що хвороба буде поширюватися і вимагає, аби уряд штату вжив агресивних заходів, щоб уповільнити її поширення.

"Ми маємо справу з хворобою, яка незмінно є смертельною, невиліковною та дуже заразною, і немає легкого способу її викорінити", — каже доктор.

Він зауважив, що оленів споживають інші звірі, які теж можуть заразитися.

За словами доктора Майкла Остергольма, епідеміолога, який вивчав спалах губчастої енцефалопатії великої рогатої худоби або "коров’ячого сказу" – спорідненого пріонного захворювання – у Великобританії, ця хвороба є "катастрофою". Основне занепокоєння, на його думку полягає в тому, що немає ефективного простого способу викорінити його, ані у тварин, яких він заражає, ані в навколишньому середовищі, яке забруднює.

У США та Канаді вірус CWD привернув увагу не лише тому, що він вражає великих тварин, але й через те, що він може подолати видовий бар’єр .У зв’язку з підтвердженням CWD у парку влада Єллоустоуну переглядає свою стратегію нагляду та боротьби з більшою кількістю хворих тварин у майбутньому. Роффе каже, що вірулентність CWD "залежить від щільності", тобто рівень зараження вищий там, де збирається велика кількість тварин.

Нагадаємо, що фотопастка зафіксувала сміливу тварину у Чорнобилі. Оленя благородного бояться у лісі майже усі хижаки.