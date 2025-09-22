Учені вперше змогли вистежити смертоносного мозкового хробака: його переміщення зможуть відстежити

Смертоносний мозковий черв'як масово заражає лосів по всій території США. Раніше вчені могли виявити паразита лише після смерті тварини, але тепер новий метод дає змогу стежити за його переміщенням серед живих лосів.

Parelaphostrongylus tenuis, також відомий як мозковий черв'як, — паразитична нематода, що вражає широкий спектр диких і домашніх травоїдних тварин, таких як лосі та вапіті. Білохвості олені можуть бути носіями паразитів, не виявляючи жодних симптомів, проте черв'яки здатні завдати шкоди популяціям копитних, таких як лосі та вапіті, організм яких не адаптований до паразитів, пише Science Alert.

Відстежувати захворювання в дикій природі надзвичайно непросто, адже симптоми можуть бути різними: від дезорієнтації та кружляння до паралічу спини та смерті. Ба більше, здебільшого вчені можуть визначити наявність паразита лише після смерті тварини або за появи симптомів, але в цьому разі їх уже не врятувати.

Цикл поширення мозкового черв'яка

Білохвості олені, заражені паразитами, можуть поширювати черв'яків у навколишньому середовищі під час дефекації. Далі равлики й слимаки поглинають личинку і вона розвивається в них до такої міри, що стає здатною заражати оленів, лосів, вапіті та велику рогату худобу.

За словами професора паразитології Університету Теннессі Річарда Герхольда, для паразитологів найбільшою проблемою є виявлення захворювання до того, як воно необоротно зашкодить тварині.

Щойно тварина стає помітно хворою, одужати їй уже надто пізно. Лише після смерті вчені можуть дослідити її тіло та ідентифікувати паразита за місцем його впровадження в головний або спинний мозок тварини.

Ситуація ускладнюється тим, що ознаки захворювання, яке спричиняють інші черв'яки, як-от артеріальний черв'як Elaeophora schneideri, схожі на ознаки захворювання, яке спричиняють мозкові черв'яки, і можуть вражати міннесотських лосів. Біологи, які ставлять діагноз на основі мікроскопічних даних зі зразків із тіла тварини, все ще ризикують помилитися з ідентифікацією хробака.

Найкращий спосіб поставити точний діагноз — провести генетичний аналіз, вивчивши послідовність ДНК хробака, що викликає захворювання. Послідовність ДНК підкаже дослідникам, чи є це P. tenuis або E. schneideri.

Новий метод відстеження паразита

Хоча генетичний аналіз може допомогти дослідникам відстежувати наявність захворювання в популяції, його не можна використовувати для діагностики живих тварин. На щастя, тепер професор Герхольд спільно з колегами з лабораторії молекулярної діагностики Коледжу ветеринарної медицини Університету Теннессі, розробили тест, здатний допомогти діагностувати тварин ще за життя.

Учені виявили, що після зараження мозковим черв'яком у лося або сови їхні клітини виробляють антитіла — тип білка крові, який намагається захиститися від паразита. Новий серологічний тест здатний виявляти ці антитіла в крові тварини.

Для проведення тестування фахівці з охорони здоров'я диких тварин беруть кров у хворих або нещодавно померлих тварин і відправляють її в лабораторію. Там учені піддають частину крові тесту на наявність специфічних антитіл до P. tenuis, щоб унеможливити помилкову діагностику зараження тварини іншим видом паразита.

Якщо тест у лабораторії молекулярної діагностики покаже, що паразит присутній у новій популяції на ранній стадії, у вчених буде більше часу, щоб спробувати стримати поширення захворювання. Фахівці з охорони дикої природи можуть спробувати скоротити популяції равликів і слимаків за допомогою контрольованих випалювань. Дослідники також можуть залучити більше мисливців на білохвостих оленів у районі, щоб скоротити популяцію.

