Шкіра оленів масово вкривається пухирями: що спричиняє дивні відмітини на тілах тварин

Дослідники фіксують збільшення кількості особин оленів, чиї тіла вкриті жахливими бульбашками. Заражені особини вже були помічені в декількох штатах США і вчені побоюються спалаху захворювання.

По всій території США помічені олені, чиї тіла вкриті пухлиноподібними наростами, що звисають. Раніше ми вже писали, що вчені помітили на території країни кроликів з гострими наростами, що звисають з їхніх голів, і білок, чиї тіла вкриті виразками, що сочаться. Але тепер ще більше тварин демонструють ознаки поширеного захворювання, пише Daily Mail.

Хвороба масово атакує оленів

Від північного сходу до Тихоокеанського Північного Заходу місцеві жителі в соціальних мережах продовжують фіксувати поширення хвороби серед оленів — на їхніх тілах видніються дивні бульбашки, що з'являються всюди — від морд до ніг. Лише за останні місяці місцеві жителі зафіксували постраждалих оленів у Нью-Йорку, Пенсільванії та Вісконсині.

Експерти служб охорони дикої природи вже визначили захворювання, що тероризує оленів — оленячі бородавки. Це захворювання спричинене вірусом, що передається між оленями в усіх штатах США, і експерти попереджають про його поширення цього літа.

Відомо, що вірус в основному поширюється через комах-переносників хвороби, таких як комарі та кліщі, які переносять заражену кров від заражених до здорових особин. Оскільки ці потенційно смертельно небезпечні шкідники розмножуються і розмножуються в теплу пору року, вчені попереджають, що хвороба поширюватиметься всюди, де мешкають тварини.

За даними дослідників Департаменту рибних ресурсів і диких тварин штату Вашингтон, папіломи найчастіше трапляються наприкінці літа й восени — ймовірно, це пов'язано з підвищеною активністю комах, які активізуються, у цю пору року.

Тіла оленів вкриті папіломами Фото: Reddit

Не єдиний вірус, що атакує тварин

Раніше вчені вже заявили, що на території США було зафіксовано мутованих кроликів і білок, які поширюють свої видоспецифічні віруси по всій території США. У цих тварин також спостерігалися схожі виразки та нарости на тілі.

Науковці зазначають, що захворювання, яке поширюється цього літа серед оленів, належить до тієї самої родини вірусів, що можуть вражати людину, — папіломавірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки.

Зазначимо, що у людей папіломавіруси спричиняють такі захворювання, як звичайні бородавки, підошовні бородавки та генітальні бородавки, а деякі штами пов'язані з такими видами раку, як рак шийки матки або горла.

Хоча як вірус папіломи оленів, так і вірус папіломи людини спричиняють утворення новоутворень, інфікуючи клітини шкіри, вірус папіломи оленів видоспецифічний. Простими словами, він не може передаватися іншим видам, зокрема й людині.

Відомо, що бородавки в оленів можуть бути крихітними, розміром не більшим за горошину, але також можуть досягати гігантських розмірів, порівнянних із футбольним м'ячем. На щастя, захворювання рідко призводить до летального результату — імунна система оленів бореться з вірусом, і бородавки зменшуються та зникають самі по собі через кілька місяців.

Оленячі бородавки — не нове захворювання, що вражає диких тварин. Вчені вважають, що воно існує вже багато століть, а дослідження папіломавірусів, що вражають диких тварин у США, починаються ще в 1950-х роках.

