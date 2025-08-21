Кожа оленей массово покрывается пузырями: что вызывает странные отметины на телах животных

Исследователи фиксируют увеличение количества особей оленей, чьи тела покрыты ужасающими пузырями. Зараженные особи уже были замечены в нескольких штатах США и ученые опасаются вспышки заболевания.

Related video

По всей территории США замечены олени, чьи тела покрыты свисающими опухолевидными наростами. Ранее мы уже писали, что ученые заметили на территории страны кроликов, с острыми наростами, свисающими с их голов, и белок, чьи тела покрыты сочащимися язвами. Но теперь еще больше животных демонстрируют признаки распространенного заболевания, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Болезнь массово атакует оленей

От северо-востока до Тихоокеанского Северо-Запада местные жители в социальных сетях продолжают фиксировать распространение болезни среди оленей – на их телах виднеются странные пузыри, появляющиеся повсюду – от морд до ног. Лишь за последние месяцы местные жители зафиксировали пострадавших оленей в Нью-Йорке, Пенсильвании и Висконсине.

Эксперты служб охраны дикой природы уже определили заболевание, терроризирующее оленей – оленьи бородавки. Это заболевание вызвано вирусом, передающимся между оленями по всем штатам США, и эксперты предупреждают о его распространении этим летом.

Известно, что вирус в основном распространяется через насекомых-переносчиков болезни, таких как комары и клещи, которые переносят зараженную кровь от зараженных к здоровым особям. Поскольку эти потенциально смертельно опасные вредители размножаются и плодятся в теплое время года, ученые предупреждают, что болезнь будет распространяться всюду, где обитают животные.

По данным исследователей Департамента рыбных ресурсов и диких животных штата Вашингтон, папилломы чаще всего встречаются в конце лета и осенью – вероятно, это связано с повышенной активностью кровососущих насекомых в это время года.

Тела оленей покрыты папилломами Фото: Reddit

Не единственный вирус, атакующий животных

Ранее ученые уже заявили, что на территории США были зафиксированы мутировавшие кролики и белки, которые распространяют свои видоспецифичные вирусы по всей территории США. У этих животных также наблюдались похожие язвы и наросты на теле.

Ученые отмечают, что заболевание, распространяющееся этим летом среди оленей, относится к тому же семейству вирусов, которые могут поражать человека – папилломавирусы, поражающие кожу и слизистые оболочки.

Отметим, что у людей папилломавирусы вызывают такие заболевания, как обыкновенные бородавки, подошвенные бородавки и генитальные бородавки, а некоторые штаммы связаны с такими видами рака, как рак шейки матки или горла.

Хотя как вирус папилломы оленей, так и вирус папилломы человека вызывают образование новообразований, инфицируя клетки кожи, вирус папилломы оленей видоспецифичен. Простыми словами, он не может передаваться другим видам, в том числе и человеку.

Известно, что бородавки у оленей могут быть крохотными, размером не больше горошины, но также могут достигать гигантских размеров, соизмеримых с футбольным мячом. К счастью, заболевание редко приводит к летальному исходу – иммунная система оленей борется с вирусом, и бородавки уменьшаются и исчезают сами по себе через несколько месяцев.

Оленьи бородавки — не новое заболевание, поражающее диких животных. Ученые считают, что оно существует уже много веков, а исследования папилломавирусов, поражающих диких животных в США, начинаются еще в 1950-х годах.

Напомним, ранее мы писали о том, что белки массово превращаются в "зомби" и покрываются язвами: этому способствует один предмет.

Ранее Фокус писал о том, что дикие свиньи синеют изнутри: названо то, что меняет цвет внутренностей животных.