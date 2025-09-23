Потребовался кран, чтобы поднять: каким был самый крупный крокодил в истории человечества

14 лет назад на Филиппинах был найден самый крупный крокодил, которого когда-либо наблюдали и поймали люди. Длина хищника превышала 6 метров, а людям потребовался кран, чтобы поймать и переместить его.

Related video

По данным Министерства окружающей среды и природных ресурсов Филиппин, крупнейшим в истории человечества стал самец гребнистого крокодила (Crocodylus porosus). Его рекорд официально был измерен в ноябре 2011 года, всего через несколько месяцев после того, как животное было поймано в дикой природе в сентябре 2011 года, пишет IFLScience.

Огромного крокодила преследовали не только из-за его размеров, но и потому, что местные считали его угрозой. Местные власти подозревали его в причастности минимум к двум смертельным нападениям в 2009 году – на маленькую девочку и рыбака. Кроме того, наблюдались массовые нападения на домашний скот. Впрочем, никаких доказательств, что к этим нападениям был причастен гигантский крокодил, по имени Лолонг, так и не было найдено.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Поимка огромного хищника оказалась непростым делом: профессиональным охотникам и местному органу власти потребовались три недели, усилия 100 жителей деревни и даже кран, чтобы извлечь эту рептилию из болота в Бунаване, на южнофилиппинском острове Минданао. К слову, огромный крокодил был назван в честь местного охотника Эрнесто "Лолонга" Конате, который умер от инсульта, организовав поимку хищника.

После поимки Лолонг был доставлен в соседний город и помещен в специально построенный загон, где съедал более 15 кг свинины каждые 5 дней. Голодный гигант быстро стал главной достопримечательностью города, привлекая около 500 посетителей в день в этот отдаленный поселок с населением 27 000 человек.

Еще одно изображение Лолонга в неволе Фото: Wikimedia Commons

Когда измерение было официально зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса, Лолонг отобрал титул "самого большого крокодила в мире" у австралийского крокодила по кличке Кассиус Клей, длина которого составляла 5,48 метра. Отметим, что австралийский гигант был пойман в 1980-х годах и прожил более 110 лет – умер в ноябре 2024 года.

Увы, сам Лолонг пожил в неволе недолго – он умер 10 февраля 2013 года, менее чем через два года после поимки. Вскрытие показало, что гиганта держали в бетонном загоне с неглубоким прудом, что привело к смерти от затянувшейся пневмонии, сердечной недостаточности, полиорганной недостаточности и неадаптивной реакции на стресс.

Крокодилы — невероятно крепкие и выносливые животные, но даже такой могучий гигант, как Лолонг, оказался уязвимым, когда его забрали из естественной среды.

Напомним, ранее мы писали о самом старом крокодиле на Земле: за чуть более сотни лет стал отцом тысяч потомков.

Ранее Фокус писал о том, что ученые 14 лет думали, как назвать доисторического крокодила.