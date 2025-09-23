Знадобився кран, щоб підняти: яким був найбільший крокодил в історії людства

14 років тому на Філіппінах було знайдено найбільшого крокодила, якого коли-небудь спостерігали й зловили люди. Довжина хижака перевищувала 6 метрів, а людям знадобився кран, щоб зловити і перемістити його.

За даними Міністерства довкілля та природних ресурсів Філіппін, найбільшим в історії людства став самець гребнистого крокодила (Crocodylus porosus). Його рекорд офіційно було виміряно в листопаді 2011 року, всього за кілька місяців після того, як тварину було спіймано в дикій природі у вересні 2011 року, пише IFLScience.

Величезного крокодила переслідували не тільки через його розміри, а й тому, що місцеві вважали його загрозою. Місцева влада підозрювала його в причетності щонайменше до двох смертельних нападів 2009 року — на маленьку дівчинку і рибалку. Крім того, спостерігалися масові напади на домашню худобу. Утім, жодних доказів, що до цих нападів був причетний гігантський крокодил, на ім'я Лолонг, так і не було знайдено.

Затримання величезного хижака виявилося непростою справою: професійним мисливцям і місцевому органу влади знадобилися три тижні, зусилля 100 жителів села і навіть кран, щоб витягти цю рептилію з болота в Бунавані, на південнофіліппінському острові Мінданао. До речі, величезний крокодил був названий на честь місцевого мисливця Ернесто "Лолонга" Конате, який помер від інсульту, організувавши затримання хижака.

Після упіймання Лолонга доставили в сусіднє місто і помістили в спеціально побудований загін, де він з'їдав понад 15 кг свинини кожні 5 днів. Голодний гігант швидко став головною визначною пам'яткою міста, привертаючи близько 500 відвідувачів на день у це віддалене селище з населенням 27 000 осіб.

Коли вимірювання було офіційно зафіксоване Книгою рекордів Гіннесса, Лолонг відібрав титул "найбільшого крокодила у світі" в австралійського крокодила на прізвисько Кассіус Клей, довжина якого становила 5,48 метра. Зазначимо, що австралійського гіганта спіймали в 1980-х роках, і він прожив понад 110 років — помер у листопаді 2024 року.

На жаль, сам Лолонг пожив у неволі недовго — він помер 10 лютого 2013 року, менш ніж через два роки після упіймання. Розтин показав, що гіганта тримали в бетонному загоні з неглибоким ставком, що призвело до смерті від тривалої пневмонії, серцевої недостатності, поліорганної недостатності та неадаптивної реакції на стрес.

Крокодили — неймовірно міцні та витривалі тварини, але навіть такий могутній гігант, як Лолонг, виявився вразливим, коли його забрали з природного середовища.

