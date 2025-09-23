Весом менее 1 грамма: ученые на 20 лет потеряли самую крохотную змею в мире

За последние чуть более 130 лет самую маленькую змею в мире встречали лишь несколько раз, более того около двух десятков лет ученые и вовсе считали ее потерянной для мира. Во многом обнаружение вида усложняется тем, что длина их тела не превышает 10 сантиметров, а вес не достигает и одного грамма.

Наша планета является домом для огромного количества видов и некоторые из них настолько миниатюрны, что это осложняет поиски ученых. Например, длина барбадосского нитевидного змея (Leptotyphlops carlae) составляет всего 10 сантиметров, что делает его самой маленькой змеей в мире – соответствующая запись есть в Книге рекордов Гиннесса, пишет IFLScience.

По словам руководителя карибской программы Re:wild Джастина Спрингера, вес барбадосской нитевидной змеи составляет всего около 0,6 грамма, что сопоставимо с одним зерном арахиса. Любопытно, что нитевидная змея ранее была потеряна для науки на протяжении 20 лет. Более того, с 1889 года было подтверждено лишь несколько случаев наблюдения представителей этого вида. Однако в марте этого года ее обнаружили прячущейся под камнем во время экологического исследования.

Об экологии нитевидной змеи известно не так уж много: они слепы, а учитывая размеры вида, этих змей очень сложно обнаружить в дикой природе. Кроме того, есть еще одна сложность: барбадоские нитевидные змеи похожи на другой вид – браминского слепого ужа (Indotyphlops braminus), инвазивного вида, случайно завезенного на Барбадос.

Ученые отмечают, что браминские слепые змеи получили прозвище "цветочные горшковые змеи", так как имеют привычку путешествовать в цветочных горшках – именно так они прибывают в другие части света. Отметим, что эти змеи, родом из Азии, совершенно безвредны и часто принимаются людьми за дождевых червей. Эти два вида настолько похожи, что для их точного различения требуется увеличительное стекло.

В то же время барбадосские нитевидные змеи проводят большую часть времени, прячась в опавших листьях во влажных лесах. Предыдущие исследования показали, что они питаются взрослыми особями и личинками муравьев и термитов. В то же время брачное поведение вида изучено недостаточно, но считается, что самка откладывает только одной яйцо, из которого появляется детеныш вдвое меньше самой самки.

МСОП относит барбадосскую нитевидную змею к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Многие эндемичные виды вымерли на Барбадосе, поскольку за последние 500 лет было вырублено 98% его первичных лесов.

