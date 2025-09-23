Вагою менше 1 грама: науковці на 20 років втратили найкрихітнішу змію у світі

За останні трохи більше ніж 130 років найменшу змію у світі зустрічали лише кілька разів, понад те, близько двох десятків років вчені й зовсім вважали її втраченою для світу. Багато в чому виявлення виду ускладнюється тим, що довжина їхнього тіла не перевищує 10 сантиметрів, а вага не досягає й одного грама.

Related video

Наша планета є домівкою для величезної кількості видів і деякі з них настільки мініатюрні, що це ускладнює пошуки вчених. Наприклад, довжина барбадоської ниткоподібної змії (Leptotyphlops carlae) становить лише 10 сантиметрів, що робить її найменшою змією у світі — відповідний запис є в Книзі рекордів Гіннесса, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами керівника карибської програми Re:wild Джастіна Спрінгера, вага барбадоської ниткоподібної змії становить лише близько 0,6 грама, що можна порівняти з одним зерном арахісу. Цікаво, що ниткоподібна змія раніше була втрачена для науки протягом 20 років. Ба більше, з 1889 року було підтверджено лише кілька випадків спостереження представників цього виду. Однак у березні цього року її виявили, коли вона ховалася під каменем під час екологічного дослідження.

Про екологію ниткоподібної змії відомо не так вже й багато: вони сліпі, а з огляду на розміри виду, цих змій дуже складно виявити в дикій природі. Крім того, є ще одна складність: барбадоські ниткоподібні змії схожі на інший вид — брамінського сліпого вужа (Indotyphlops braminus), інвазивного виду, випадково завезеного на Барбадос.

Науковці зазначають, що брамінські сліпі змії дістали прізвисько "квіткові горщикові змії", бо мають звичку подорожувати у квіткових горщиках — саме так вони прибувають в інші частини світу. Зазначимо, що ці змії, родом з Азії, абсолютно нешкідливі та часто приймаються людьми за дощових черв'яків. Ці два види настільки схожі, що для їх точного розрізнення потрібне збільшувальне скло.

Водночас барбадоські ниткоподібні змії проводять більшу частину часу, ховаючись в опалому листі у вологих лісах. Попередні дослідження показали, що вони харчуються дорослими особинами та личинками мурах і термітів. Водночас шлюбна поведінка виду вивчена недостатньо, але вважається, що самка відкладає тільки одну яйцеклітину, з якої з'являється дитинча, вдвічі менше самої самки.

МСОП відносить барбадоську ниткоподібну змію до видів, що перебувають під загрозою зникнення. Багато ендемічних видів вимерли на Барбадосі, оскільки за останні 500 років було вирубано 98% його первинних лісів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені відкрили новий вид змій завдовжки не більше одного сантиметра.

Раніше Фокус писав про те, що бірманські пітони більше не можуть перетравлювати оленів: змії випльовують цілі туші тварин.